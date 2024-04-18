明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

歐美指產能過剩 發改委：產能利用率季度波動大

【明報專訊】國家統計局日前公布首季全國工業產能利用率降至73.6%，是自2020年第一季度以來的最低水平，低於去年第四季水平，日前美歐領導人更稱中國製造的電動汽車和太陽能電池板存在「產能過剩」問題。國家發改委研究室主任金賢東反駁，指從中國這幾年歷史數據看，產能利用率的季度波動比較大，一季度產能利用率相對低一些，四季度相對高一些，這與春節假期等因素相關，初步分析，今後幾個季度產能利用率有望逐步回升。

不同國家產能大小由比較優勢決定

金賢東昨出席國新辦新聞發布會回應彭博記者提問時指出，有些方面把產能問題與國際貿易掛鈎，認為出口商品多了就是產能過剩，這站不住腳，「中國每年大量進口芯片、飛機、大豆、原油等商品，這些商品的出口國難道都產能過剩嗎？」他又稱，在經濟全球化背景下，供給和需求都具全球性。不同國家在各自強項產業的產能大一些，在其他產業的產能小一些，這是由各國的比較優勢決定，只有加強合作，才能共同發展。

金賢東指根據國際能源署測算，2030年全球新能源汽車需求量將是2023年全球銷量的3倍多。中國新能源產業持續發展、持續提供優質產能，不止滿足自身高質量發展需要，也對全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出重要貢獻。

續加大宏觀政策實施力度

出席同一場合的發改委副主任劉蘇社表示，發改委將繼續加大宏觀政策實施力度，落實好近期出台的大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案、更大力度吸引和利用外資行動方案等政策，加快推動超長期特別國債等舉措落地等重點工作，積極培育和發展新質生產力，亦會加強預期引導、增強市場信心，全力鞏固和增強經濟回升向好態勢等。

相關字詞﹕太陽能電池板 中國製造 電動汽車 芯片 產能利用率 產能過剩 發改委

上 / 下一篇新聞