瑞銀調高今年內地經濟增長預測

人幣兌美元年底預測降至7.2

瑞銀因應首季經濟超出預期，而且出口需求轉強，將今年以美元計價的出口預測，由增長1.2%調高至3.5%，內地整體經濟增長預測由4.6%調高至4.9%，看好工業生產、製造業和基建投資都較穩健，3月經濟數據主要受高基數影響。

雖然樓市仍未見底，需要加強政策支援，但瑞銀相信除非經濟明顯增長轉弱或爆發重要信貸違約事件，否則短期中央加碼支持經濟的意願較低，財政擴張和基建投資增速都有向下的風險。考慮美國息口或高企更長時間，該行預計人民幣或貶值，將人民幣兌每美元年底預測由7調低至7.2。

摩根士丹利同意，由於基數低，第二季內地經濟增長或進一步加快至5.5%以上，意味7月政治局會議之前，可能都不會加強穩定經濟的措施。因應美國未必很快減息，人民銀行或最快第三季才有減政策利率的空間。

野村警告上季工業產能使用率按季由75.9%降至73.6%，反映閒置產能擴大，尤其是汽車製造、採礦和公用行業，雖然壓低售價有助出口，但3月數據明顯轉弱。樓市亦未有迹象改善，相信上季經濟已見頂，今年餘下時間增長都低於5%，或促使當局未來數月要更大力支持樓市，特別是「保交樓」。

摩通降次季經濟增長預測至4%

摩根大通將內地第二季經濟增長預測由4.7%降至4%，下半年維持平均4.3%增速，全年預計可以增長5.2%，達到政府工作報告5%左右目標。匯豐形容內地經濟未完全走出困境，尤其是零售和服務業基數高，影響第2季走勢，近期出口又有回落迹象，樓市都未有起色，中央需要繼續積極支持經濟，才能維持增長勢頭，預計人民銀行或再減存款準備金率50點子，協調刺激內需消費和投資，今年或推出抵押補充貸款1萬億元人民幣，讓地方政府收購商品房改為保障房，有助穩定樓市。

IMF維持今明兩年經濟增長預測

國際貨幣基金組織（IMF）周二發表全球經濟展望報告，維持中國今明兩年經濟增長預測分別4.6%和4.1%，同樣主要關注缺乏深入重整樓市的方案，會長期左右消費，結果依賴出口，又可能增添與其他國家的經貿摩擦。IMF建議加快促使債務不能持續的內房退出市場，協助樓盤落成交付和支援弱勢家庭，以重振消費信心。