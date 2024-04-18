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經濟

彭博：大摩投行裁50人 八成屬內地與港 路透報道匯控擬亞洲區削投行30職位

【明報專訊】環球股票市場受息口高企影響下受壓，減低市場對投資需求，令投資相關金融機構出現裁員行動，昨日投行及證券行裁員消息不斷傳出。彭博引述消息人士報道指，摩根士丹利表示將於本周開始，將約50名投行員工「炒魷魚」，當中至少有八成受影響員工來自內地及香港；及後路透亦引述消息人士報道，匯控（0005）計劃於亞洲區裁減約30個投行職位。

大摩去年底推遲裁員計劃

今年首季中國公司於美國及香港的股票發行量跌至17億美元（約132.6億港元），屬近20年以來新低，同時亦僅及去年同期的三成。

事實上，大摩去年亞洲區投行員工人數已削近7%，當中中國地區銀行家被裁最多。

彭博昨日報道，大摩去年底已推遲裁員計劃，因認為交易員會於公司削減獎金至歷史低位下，將迫使員工自願離職，惟隨着來自中國的收入持續下滑，亦迫使公司進一步作出裁員行動。

報道指是次裁員涉及員工，為除日本外的亞洲區內400名銀行家中的13%，大摩拒絕就彭博報道置評。

國泰君安數名高級分析師辭職

此外，路透社引述知情人士報道，由於交易量低迷，匯控已於周二開始裁減約10多名亞洲區的銀行家，並預計於亞洲區內再削減20個投資銀行職位，令本周裁員總數達到約30人，匯控沒就此回應路透社。

彭博另一則報道，中資證券商國泰君安證券近日有數名高級分析師，因拒絕接受減薪及接受更嚴謹的績效指標後辭職，更提到有深圳證券行於第一季裁去約四成的分析員，並將去年度公司獎金大削一半以上。

亦有其他證券商甚至減少餐飲及員工出差的預算以控制成本。報道提到，證券商削減成本是由於市場長期低迷導致交易佣金減少，與多年前證券商向明星分析師，提供1000萬元人民幣或以上年薪招攬的情况大相逕庭。

年初以來，相繼有多間投行及證券行傳出「炒魷魚」的消息（見表），當中包括巴克萊、美銀及花旗。

明報記者 江陵凱

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