萬科擬售物流地產公司 應對償債壓力

報道引述消息指出，萬科已就轉讓所持普洛斯21.4%股權，與包括廣東省國資背景的粵海控股和另一家天津國企在內的潛在買家接觸。這些磋商尚未達成任何實質協議，未來存在變數。萬科未予置評，普洛斯亦不予置評。

萬科2017年7月公布，聯同中國厚樸投資、高瓴資本、中銀投及普洛斯首席執行官梅志明旗下的SMG組成私募基金財團，以總代價159億坡元（約910億港元）收購位於新加坡的亞洲最大倉儲物流營運商普洛斯，是史上最大宗私募基金在亞洲併購個案。持股比例方面，萬科佔股21.4%成為大股東，其餘厚樸佔股21.3%、高瓴資本佔股21.2%、中銀投佔股15%、普洛斯管理層佔股21.2%。收購完成後，普洛斯於2018年私有化退市。

昨日萬科H股再跌1.29%，收報3.82元；萬科A股升0.42%，收報7.1元（人民幣，下同）；萬科多隻境內債下跌，當中「22萬科06」跌10.47%、「22萬科04」跌5.05%、「21萬科02」跌4.36%、「20萬科08」跌3.34%、「21萬科04」跌2.37%。

碧桂園擬延遲償境內債

此外，據報碧桂園（2007）一隻2026年3月到期、年利率4.8厘的境內債券，計劃召開債權人會議，討論推遲至9月支付本金和利息。相關債券原定於今年3月12日要償還9600萬元利息，但公司未能按時支付，已進入30日寬限期。公司擬尋求將2026年6月及12月到期的人民幣債券，亦計劃延至9月支付利息及本金。