匯豐中銀等削按揭回贈 部分減至零

拆息續高於按息

銀行按揭息差受壓

市場人士認為，由於大型銀行調整具指標性，相信其他銀行將跟隨削減現金回贈，以降低資金成本負擔。

去年9月銀行上調H按鎖息上限0.5厘後，現時新做按揭的實際按息為4.125厘，相對1個月拆息昨日報4.2871厘（圖1），雖自去年11月時的約5.5厘水平大幅回落，但依然維持拆息高於按息的走勢，令銀行按揭業務息差受壓。

港銀CASA比率仍偏低

另外，拆息回調雖紓緩銀行去年下半年以高息定期爭取存款的情况，2月底本港銀行活期及往來存款（CASA）比率自去年4月以來首次回升，惟仍低於去年10月水平（圖2），反映低成本資金佔比仍然偏低。

市場消息亦指出，銀行加強對自僱人士、以資產水平審批按揭和村屋按揭申請審查。星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，雖然大行按揭回贈已降至或接近零，不過部分中小銀行取態較為積極，仍提供高達1%或以上回贈。他認為按揭回贈下調，主要因為本港經濟疲弱加上企業貸款壞帳率上升，銀行對商業貸款取態更為審慎，不再需要相應金額的低風險按揭貸款作對冲。

分析：港經濟疲弱 企業壞帳升

中原按揭董事總經理王美鳳則表示，美國通脹率未有回落進展，聯儲局已預期減息時間延後，本港拆息會在現水平維持較長時間，資金成本持續偏高，因此削減按揭回贈降低成本負擔。部分銀行仍給予按保客戶較高回贈，她指是因為取用按保皆為自住物業，亦要繳交按保保費，因此多為長線用家，對銀行管理按揭收益和信貸風險更為有利。

華僑銀行料港P第3季減0.125厘

華僑銀行昨日將美國今年減息幅度預期，由1厘降至0.75厘，相應港元最優惠利率（P）則料在今年第三季首次減息0.125厘，全年累降0.25厘。

在過去利率下行周期，美國減息對港元最優惠利率傳導效應通常較加息周期更高，考慮現時貸款需求疲弱和港元流動性充裕，該行預計傳導效應約為33%，即美息下調0.75厘，港P下調0.25厘。拆息方面，該行預期樓市成交反彈、企業股息支付和融資活動，支持貸款需求和港元利率，未來數月本港有潛在資金流入，料港元利率下行速度將滯後美元。