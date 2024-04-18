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經濟

大摩料友邦今年營運指標好轉 支持股價反彈

【明報專訊】友邦保險（1299）3月公布的去年新業務增長等業績指標合乎市場預期，不過股價至昨日累跌27.83%，大幅跑輸同期恒指4.86%跌幅，引起市場猜測下跌理由。

摩根士丹利發表報告，指出市場預期友邦今年每股盈利預測，在過去一個月降低15%至0.52美元，即按年下跌4%，走勢與友邦股價表現類似，不過近日每股盈利預測已回升至0.56美元，即按年上升4%。

大摩認為，盈利下調主要來自營運利潤和淨利潤差異，以及新會計制度理解，隨着市場調整估算模型，友邦在8月公布的上半年業務指標增長，看好股價會在下半年改善。

給予「超配」評級 目標價升逾倍

友邦股價連跌7日後昨終見反彈，收報46.8元，升1.74%。大摩給予友邦「超配」評級，目標價94元，較現價潛在升幅逾一倍。

大摩指保險股純利較受短期市場波動影響，但認為投資者應注重營運利潤，不過仍有部分投資者估值模型基於每股盈利。過去一個月市場曾下調每股盈利預期，主要因為過去兩年友邦營運利潤與純利，因美國債息上升和主要股市下跌，低於友邦長期投資假設而有較大差異。另外友邦開始執行新會計準則，部分投資者未更新估值模型。

大摩認為，友邦主要營運指標今年將回復增長，支持股價反彈，包括新業務價值可在未來數年達雙位數增長，新業務價值利潤率見底回升，每股盈利則受惠合約服務邊際（CSM）穩定釋放、過去3年股份回購，新業務CSM增長因素支持，而有穩定增長。

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