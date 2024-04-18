會德豐今年不足4個月 沽867伙吸金逾百億

黃光耀指出，售出單位主要來自與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，項目上月銷售至今近1個月，已沽出568伙，佔全盤約87%，套現約36.2億元。至於本周六首輪發售168伙的同區PARK SEASONS，5日內暫收約3500票，超額近20倍，當中約四成入票人士為上期SEASONS PLACE向隅客。黃預計，集團今年或推出其他項目，包括灣仔春園街、黃竹坑港島南岸第6期等。

ST. GEORGE'S 4房8548萬沽 實呎4.1萬

市區豪宅持續獲承接，信置（0083）何文田加多利山豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，本月首錄一手成交，售出第3座7樓A室，屬實用2087方呎的4房雙套單位，成交價8548萬元、實呎近4.1萬元。項目自2020年8月累積售45伙、總套現金額逾49億元， 當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。

華懋西半山旭龢道、已屬現樓的大學閣，標售第2座5樓A室，實用1584方呎3房3套間隔，成交價6250萬元、實呎約3.95萬元，據悉買家為內地用家。新地（0016）正拆售中半山收租項目帝景園，代理消息指出，項目單日錄約3宗成交，包括3座7樓B室，為實用面積1522方呎3房戶，成交價4910萬元、實呎3.22萬元。

新地拆售中半山帝景園錄3宗成交

此外，新地牽頭、已屆現樓的堅尼地城KENNEDY 38，最新以3524萬元售出33樓D室，為實用881方呎3房間隔、連201方呎平台和638方呎天台特色戶，實呎4萬元，成交價料屬項目新高；同時7樓實用面積292方呎M室1房戶，亦以798.66萬元售出、實呎2.73萬元。

[香港地產]