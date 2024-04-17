瑞士百達資產管理盧伯樂：增持全球股票 減持現金

盧伯樂認為股市變得昂貴，特別是在美國和日本等市場。不過，他不認為泡沫正在形成，並且風險平衡的指標顯示股市看漲行情可望持續。因此，仍然增持股票，對債券維持中性，並減持現金。他分析，美國內需受到勞動力緊張支持，仍然是增長的引擎。儘管經濟狀况良好，盧伯樂仍然預計聯儲局將在6月開始減息，總計減息2至3次，即使通脹情况不明確，但預計聯邦基金利率在年底將回落至4.5厘至4.75厘。

仍料美聯儲6月減息 共減2至3次

同時，日本正面臨衰退的風險，工業生產、零售銷售和房屋開工都在放緩。然而，日本當地需求具有韌性，就業市場仍然緊張，這支持日本央行宣布一個預期之內但具有歷史意義的舉措，結束了8年的負利率和其他非傳統政策，並在17年來首次加息。盧伯樂預計日本央行今年將把基準利率上調20至25個基點，但通脹超過目標水平，有可能進一步收緊政策的可能性。今年加息不太會影響日本資產的吸引力，因為貨幣政策仍然保持寬鬆，投資者會繼續投入股市。日股亦受到企業治理改革、投資者仍低度配置以及估值合理的支持。

反而歐元區的增長處於疲弱狀態，但有望在今年下半年逐漸超過預期增長率，因通脹壓力減緩。他預期歐洲央行有機會在未來幾個月減息。談及中國經濟時，他認為開始有觸底迹象。今年迄今公布的數據與市場預期相符。內地今年首季經濟按年增長5.3%，好過市場預期的4.6%，不過房地產投資跌幅擴大，3月的工業及消費表現亦較市場預期疲弱。盧伯樂預期中國經濟增長（GDP）在2024年達4.9%。綜合採購經理人調查顯示，製造業和服務業活動再次錄得增長。不過，對於中國經濟前景的樂觀或言之尚早。鑑於中國央行專注於去槓桿化和維護貨幣穩定，不太可能加快貨幣政策寬鬆的節奏和規模。在中國以外，新興經濟體正經歷強勁增長，同時新興當地貨幣在中期內將保持強勁。

內地經濟似觸底 經濟數據符預期

盧伯樂整體維持增持股票的立場，並保留對區域和產業股票不同配置。當然今年首季股票市場出色表現，令市場開始擔心會出現回落的可能性，但目前盧伯樂認為相關擔憂並未成為事實。股市的大幅反彈，股份表現出強者愈強的特色，投資者對股票質素及企業盈利增長前景更看重。盧伯樂表示，投資者集中小數股份追捧，有機會令這些股票有較高的反轉風險：情緒的突然轉變可能使投資者離開市場的速度比進入更快。

估值合理兼具AI主題 增持通訊服務產業股

市場集中關心在「美股七雄」（Magnificent 7）上，以上股份在2023 年推動了美股表現，惟當中有些股票已經開始回落。股市升幅已經擴展到周期產業，如能源、原材料和金融，這些產業在 3 月表現最為出色。2023年股票升幅較集中是因為整體經濟處於低增長、高利率環境，而大型科技公司在該環境下成為例外。但現在投資者愈來愈預期增長保持強勁，同時也預期央行將開始貨幣寬鬆周期，這對股市提供了強而有力的支持。

在人工智能（AI）方面，投資者除專注於半導體製造商，也開始轉向價值鏈的其他部分，例如能夠滿足 AI 相關運算需求的超級雲端服務供應商。

雖然，科技行業累積升幅已巨，當問到是否應出現調整？盧伯樂認為現在還不是時候。儘管大型科技公司和美國其他股票之間的盈利增長動能差距正在縮小，但科技和通訊服務產業的強勁盈利前景，使它們仍能成為市場的領頭羊。由於通訊服務產業的合理估值，以及對 AI 等結構性主題的相關性，盧伯樂仍然繼續增持通訊服務產業股票。

明報記者 龍彩霞

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