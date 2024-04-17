天璽．海連沽4伙 吸金2億

大手客6824萬掃天瀧兩伙

至於毗鄰天璽．海，恒地（0012）牽頭的天瀧亦連售3伙，包括有大手買家，斥6824萬元購入第2座6樓A室及B室，A室實用1173方呎4房間隔，以3780萬元售出、實呎3.22萬元；B室實用1002方呎3房間隔，成交價3044萬元、實呎3.04萬元。

鷹君（0041）何文田站朗賢峯將登場，華懋及港鐵（0066）合作、毗鄰的瑜一‧天海，新售出1B座23樓A室，實用960方呎3房戶，以3097.54萬元成交、實呎3.23萬元；另長實（1113）和港鐵合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，售出第1A座17樓A室，實用1263方呎4房戶，成交價3719.5萬元、實呎2.94萬元。

明雋全盤76伙沽清 套現逾4億

市區單幢盤亦現大手客；佳明（1271）土瓜灣明雋，獲同一組客人斥3817萬元購入6伙，成交價485萬至802.9萬元、實呎2.34萬至3.1萬元，當中25樓A、B及D室屬頂層特色戶，實用231至259方呎開放式至1房戶、另連天台，呎價均為3.1萬元，料屬同區私宅新高呎價；項目去年6月開售至今，全盤76伙沽清吸金4.1億元。

凱和山周六新一輪推售140伙

新界方面，路勁（1098）屯門掃管笏凱和山獲批入伙紙，周六展開新一輪銷售，當中136伙以價單形式發售，涵蓋開放式至3房戶，折實價333.9萬至849萬元、折實呎價9688至12,711元；另14伙則標售。

另綜合市場資訊，4月至今主要新盤合共錄約40宗撻訂，其中中海外（0688）啟德跑道區維港1號，單日錄9宗撻訂，涉總樓價約1.3億元，買家料各遭沒收10%訂金，即涉約1300萬元。

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