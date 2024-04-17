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經濟

香港地產

朗賢峯首批料115伙 最快今開價 PARK SEASONS折實均呎1.5萬加推78伙 周六賣168伙

【明報專訊】雖然4月新盤成交量較3月回落，但市區盤仍然陸續登場，其中港鐵（0066）與鷹君（0041）合作、單位總數990伙的何文田朗賢峯，最快今日公布首張價單，首批涉及不少於115伙（朗賢峯示範單位刊於B5版睇樓手冊）；至於資本策略（0497）旗下佐敦全新盤高臨，昨日已上載樓書，擬周內開價及開放示範單位。

明報記者 林尚民、江俊洋

繼黃竹坑港島南岸Blue Coast早前展開銷售後，另一大型市區鐵路盤、樓花期約11個月的朗賢峯，銷售進程亦進入直路。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，朗賢峯至今收到近一萬個準買家查詢，最快今日公布首張價單。

鷹君：朗賢峯收近萬個準買家查詢

朗賢峯首推單位將主要集中於第IIB期，涉不少於115伙，公布價單後隨即對外開放設於旺角朗豪坊的示範單位，預計最快月內開售。至於第IIA期單位，由於該期數有不少大單位及特色戶，傾向以招標形式推出。

此外，前身為諾富特酒店重建地盤的佐敦高臨，昨晚上載樓書，項目住宅由12樓起至31樓，總數17層，基座設4層商舖及7層寫字樓，另有兩層停車場（包括住宅及商業車位），全數259個單位，實用面積232至1589方呎，當中1房、2房標準戶設201伙，佔樓盤逾七成，預計明年底落成。

高臨上樓書 擬周內開價

資策執行董事何樂輝表示，高臨擬周內開價，最快本周末對外開放設於尖沙嘴K11商場的示範單位及收票，價錢以九龍站附近及近期新盤成交價作參考，首批推出單位不少於52伙，有望月內開售，正安排到內地為項目進行路演。

會德豐梁志堅：息口不會永遠高企

至於會德豐及港鐵合作的將軍澳日出康城12B期PARK SEASONS，開售亦如箭在弦。會德豐地產主席梁志堅指出，看好今年樓市，預料樓市會慢慢上升，而息口亦不會永遠處於高位。至於PARK SEASONS原價加推78伙，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，今次加推單位包括20個1房戶、58個兩房戶，實用322至496方呎，扣除最高12%折扣，折實價478.3萬至773.3萬元，整批折實均呎15,039元，撇除樓層等因素屬原價加推，整批單位以折實價計約5億元。

PARK SEASONS收3000票 超購17倍

發展商亦公布首張銷售安排，本周六（4月20日）首輪賣168伙，包括40個1房戶、128個兩房，實用面積322至496方呎，折實價454.1萬至770.3萬元，整批折實均價14,632元，折實價計市值約10.5億元；本周五（4月19日）截止認購，A組大手客最多購6伙。黃光耀續稱，PARK SEASONS過去4日收約3000票，當中約六成為新入票，以首輪賣168伙計超額17倍。對本月新盤成交較3月回落，黃認為3月整體新盤錄逾4100宗成交，而4月上半月一手市場亦錄約1100宗成交，估計全月總成交量約2000伙，仍屬理想成績。

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