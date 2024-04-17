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經濟
2024年4月17日星期三
股市最前線
中國首季GDP增5.3% 勝預期 消費工業增速3月放緩 統計局：經濟恢復不平衡
信銀國際：餘下3季難保持增速
房地產投資跌幅擴大至9.5% 遜預期
恒指挫351點 見逾1個月新低
無綫85台改播「鳳凰」 細節未交代
恒生申時代中國清盤 涉及金額逾20億 7月3日首次聆訊
10Life：港保險不足四成達預期回報
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惠譽降6內銀評級展望至「負面」 反映中國主權評級展望調整
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大摩首季利潤增14%勝預期 股價早段升逾3%
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美元定存高息精選
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技術取勝：港交所短線或下試208元
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長實石崗項目擬調低發展密度 建916伙
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【明報專訊】（請看附圖）
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中國首季GDP增5.3% 勝預期 消費工業增速3月放緩 統計局：經濟恢復不平衡
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