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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：美元勢不可當

【明報專訊】受惠於市場避險情緒、美聯儲鷹派立場及美國經濟例外主義，美元受買盤追捧，本周美匯指數進一步攀升至106關口上方，刷新去年11月以來高位。非美元貨幣普遍承壓，多個貨幣兌美元跌至關鍵支持位，其中日圓更連續刷新1990年以來低位。

有鑑於能源通脹的回歸，以及對美國經濟增長更樂觀的看法，筆者所在的研究團隊亦將美聯儲減息的預期下調，現時預計聯邦基金利率今年將有總計75個基點的減息空間，最早在7月開始減息。本輪能源通脹很可能超過我們之前估計對去通脹有利的基數效應（原本估計4月和5月的基數效應將有助拉低通脹），導致整體通脹率升至令美聯儲不適的水平，或無法在6月的貨幣政策會議上獲得足夠的信心開始減息。除非能源價格在5月出現實質下降，否則當局可能不會在6月考慮減息。另外，有見當地經濟數據持續穩健，我們將2024年美國GDP增長預測上調至1.5％，進一步加強了毋須急於減息的依據。

反觀其他主要央行，大致符合市場預期逐步進入減息周期，其中歐央行釋放出6月減息信號，可能成為繼瑞士央行後，本輪最先進入減息周期的主要央行之一。經濟基本面和貨幣政策的分歧，令美元繼續坐享利差優勢，其他G10主要貨幣難逃強美元陰影，以日圓、韓圜和人民幣為首的亞洲貨幣難以招架，其央行選擇擱置干預、先行觀望。以日本央行為例，在美元兌日圓升穿152的心理關口後，除口頭干預外，未見付諸實際行動。另昨早美元兌人民幣中間價上調至7.1028，是自3月22日以來首次定在7.10水平以上，可能是中國希望透過外部市場發展，釋放適度貶值壓力，但相信人行不會完全放棄對人民幣的支持。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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