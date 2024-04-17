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經濟
國際金融

大摩首季利潤增14%勝預期 股價早段升逾3%

【明報專訊】由於交易及投資銀行業務復蘇，摩根士丹利（美：MS）第一季利潤按年增14%至34億美元，稀釋後每股盈利2.02美元，高於預期的1.66美元。由於債務和股票發行增加，抵消了併購交易的收費下降，投資銀行業務收入按年增長16%至14.5億美元；財富管理收入亦按年增長4.9%至68.8億美元，季度整體收入按年增4%至151億美元，高於預期的144億美元，其股價早段升逾3%。

今年元旦上任的大摩行政總裁Ted Pick表示，由於新資產淨增長強勁，財富和投資部門所管理的客戶資產已達7萬億美元。整體市場及承銷業務也表現強勁，助大摩第一季有形股本收益率增至接近20%。相比去年同期，有形股本收益率為16.9%。

有形股本收益率增至近20%

此前公布業績的高盛（美︰GS）也受惠於資本市場活動復蘇，利潤按年增長28%。由於利率高企，美銀（美︰BAC）第一季的淨利息收入按年倒退3%，整體收入按年倒退2%。美銀整體利潤按年大跌18%，其股價早段跌約4%。

美2期國債孳息率4.95厘以上徘徊

美股三大指數早段個別發展。今年有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）重申，毋須急於減息。對利率敏感的美國2期國債孳息率昨晚在4.95厘以上高位徘徊，美國10年期國債孳息率曾逼近4.7厘。此外，歐洲央行行長拉加德昨表示，將在短期內減息，但會注意油價走勢。布蘭特期油昨晚在每桶90美元以上徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 債息 美銀 摩根士丹利 大摩

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