IMF上調美今年經濟增長預測至2.7%

IMF首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas向《金融時報》表示，雖然今年的「基準」仍是美聯儲減息3次，但美國強勁的經濟可能會令美聯儲偏離此軌迹，若通脹壓力持續超出IMF預期，美聯儲的減息時點，可能會由今夏延至第四季，有可能在11月美國總統大選之後。Gourinchas預計，歐洲央行及英倫銀行可能會較早減息，因為它們毋須面臨由強勁需求推動的通脹。IMF預測，中國今年經濟增長將由去年的5.2%，放緩至4.6%，並將印度今年的增長預測上調至6.8% 。

摩通：日圓兌美元恐試160關

市場預期美聯儲較其他主要央行更遲減息，令美元獨大。美匯指數昨高見106.4，在5個月高位徘徊。投資者預期日、美利差短期內不會收窄，紛紛沽日圓、買入美元。日圓兌每美元在周一跌至154水平後，周二低見154.77，刷新1990年6月以來34年低位，今年以來貶值近9%。每百日圓兌港元昨低見5.04算。

摩根大通的私人銀行部門與美銀預期，日圓兌每美元恐挑戰160關口。普徠仕更警告，日圓恐跌至170，觸及1980年代以來低位。不過，三菱日聯摩根士丹利證券公司首席外匯策略師植野大作預計，若日圓跌破155大關，日本政府很可能入市干預，否則日圓可能會跌至160.2，即1990年4月的低位。

美元強勢，亦導致其他非美貨幣面臨下行壓力。MSCI新興市場貨幣指數昨亦跌至今年低位。今年以來，韓圜兌美元跌逾7%、泰銖跌逾6%、印尼盾及馬來西亞令吉亦跌逾4%。巴克萊分析，在美債孳息率上升和避險情緒的推動下，亞洲貨幣將不得不屈服於美元強勢。

（綜合報道）

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