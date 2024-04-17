星僱員12月可申4天工作周 反映官商以彈性辦公時間留人才

員工也可要求靈活上班地點

新指引適用於所有試用期結束的新加坡僱員。他們除了可要求彈性上班時間，也可要求靈活的上班地點。三方聯盟聯合主席Yeo Wan Ling表示，靈活的工作安排，是許多家庭照顧者（caregivers）、婦女及資深從業員考慮是否重返職場的重要因素。

雖然新指引並未透過立法強制執行，但要求所有企業建立機制，以接受員工提交的彈性工作安排申請，並進行審查。僱主須在僱員提交申請後的兩個月內，向僱員作出回覆。若僱主拒絕員工的彈性上班規劃，需提供明確的商業理據，例如該安排會導致生產力顯著下降、成本顯著增加，又或由於工作性質令彈性工作不可行等。

倘僱主拒絕 需明確商業理據

僱主不能以違反公司傳統、管理層不認同彈性工作方式等模糊的理由，拒絕員工的申請。若僱主認為僱員的彈性工作申請不可行，應與僱員商討替代方案。

雖然新冠疫情過後，很多國家的企業已要求員工重返辦公室，但部分彈性措施仍然維持，例如容許員工在個別日子選擇工作地點。愛爾蘭和英國在內的多個國家，都要求企業考慮彈性工作的要求。TG-FWAR工作組在綜合勞資雙方意見，並參考其他國家的經驗後，訂定了新指引。隨着人口老化，新加坡企業面臨人力緊張的壓力。愈來愈多上班族須照顧家庭，提高工作彈性可讓更多家庭照顧者或長者持續就業。

（綜合報道）

[國際金融]