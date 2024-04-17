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經濟

大摩料中資電訊股服務收入增長放緩

【明報專訊】中資電訊股首季業績本周揭幕，摩根士丹利料行業服務收入按年增長放緩至4.2%，符合市場預期。不過，該行料營運商將保持健康的高單位數淨利潤增長，中國鐵塔（0788）收入增長正常化，並維持三大營運商「增持」評級。

維持三大營運商「增持」評級

大摩發表報告指出，中資電訊公司今年首季行業服務收入按年增長4.2%，較去年第四季的5%及全年的6.2%有所放緩。當中，中移動（0941）服務收入增長4％，中電信（0728）為5.1％，中聯通（0762）為3.5％；而淨利潤的增長預測分別為7.1％、7.6％及9.3％。該報告提及，對於中移動而言，由於會計變更帶來的折舊節省或會帶來利潤上行驚喜，該公司預計在2024財年節省180億元人民幣。至於中聯通，大摩料收入增長或稍微下降，首季淨利潤增長略低於其全年雙位數增長的指引水平。

料中國鐵塔首季總收入增3.8％

另外，該行預計，中國鐵塔首季總收入按年增3.8％，去年全年增長則為2%。塔業務收入料按年增長1%，因定價影響已回復正常，營運商亦減緩5G網絡的建設速度。大摩又估計，分佈式天線系統（DAS）收入按年增長17%，「雙翼」收入升15.7%，保持健康的增長勢頭，不過較去年全年按年增長超過20％有所放緩。該行預計，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增長3.8％，EBITDA利潤率穩定在69.5％；淨利潤增長10.3％。大摩續稱，該公司的應收賬款收回情況，將為自由現金流恢復的關注重點。

相關字詞﹕電訊股 大摩

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