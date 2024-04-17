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經濟

惠譽降6內銀評級展望至「負面」 反映中國主權評級展望調整

【明報專訊】評級機構惠譽繼上周將中國主權評級展望降至「負面」後，昨日再將6家中國國有銀行的評級展望調整，由「穩定」轉為「負面」，分別是工商銀行 （1398） 、建設銀行 （0939） 、中國銀行 （3988） 、農業銀行 （1288） 、交通銀行 （3328） 、郵儲銀行（1658）。

明報記者 黃志偉

惠譽表示，是次評級展望調整是在4月9日將中國「A+」主權評級展望從「穩定」調整為「負面」後進行。該次下調反映出中國公共財政前景面臨的風險不斷增加，因中國在經濟轉型過程中將面臨更多不確定的經濟前景。

指政府對內銀額外支持能力減弱

惠譽指出，國有銀行的發行人違約評級（IDR）與中國主權緊扣，因中央在相關銀行承壓時及時向其提供支持的可能性非常高。隨該機構下調中國評級展望，即使政府對內銀的支持意願仍未改變，但其額外支持能力有所減弱，故降內銀評級展望至「負面」以反映主權評級展望調整。

該行又表示，中國銀行體系自從2008年以來增長迅速，截至去年底，銀行總資產達到417萬億元人民幣，相當於中國同年GDP比例約330%，其中6家國有銀行資產總額的行業佔比達40%以上。另外，政府於2019年評定19家中資銀行為國內系統重要性銀行（D-SIB），去年增至20家，其資產總額行業佔比近70%，惠譽認為銀行業的龐大規模、D-SIB數量較多，制約了政府支持銀行業的能力。

惠譽稱，若中國評級展望上調至「穩定」，可能將6家內銀的長期IDR調回至「穩定」；或政府更明確地向工行、建行、中行、農行和交行等5間銀行表明支持，將對這些銀行的評級產生正面影響。

阿里騰訊長期外幣IDR展望降至「負面」

另一方面，該行亦因中國主權評級調整，將阿里巴巴（9988）和騰訊（0700）的長期外幣IDR展望從「穩定」下調至「負面」。惠譽解釋，由於這些公司主要從事國內業務，政府會在該行業中監管和干預，因此其基本信用質量不應超過主權的信用質量。該評級機構同時授予阿里巴巴和騰訊的長期本幣IDR為「A+」，展望為「負面」，並確認他們的長期外幣IDR為「A+」。

日前惠譽亦調低6家中資險企評級展望由「穩定」至「負面」、僅中人壽（2628）評級展望維持「穩定」。

相關字詞﹕信用評級 內銀 惠譽

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