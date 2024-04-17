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經濟

10Life：港保險不足四成達預期回報

【明報專訊】保險比較平台10Life公布有關本港保險市場紅利實現率的研究，發現本港保險市場上只有不足四成數據可達預期回報。該研究指出，中銀人壽公司紅利實現評分最高，以9.7分居首位，紅利實現率均值達95%。其次AXA安盛及友邦香港則以9.6分並列第二，紅利實現率均值分別達95%及93%。中國人壽則達9.5分排第三，紅利實現率均值達九成。十二大最高評分險企中，恒生保險以5.8分「包尾」，紅利實現率均值達72%。

研19保險公司

非保證回報分紅數據

該研究根據19家保險公司於2022年公布，保單生效期6至10年以上的非保證回報分紅數據，計算其紅利實現率平均值，以及紅利實現率高於七成的分紅數據佔比，為保險公司紅利實現作出評分。該研究覆蓋3290個紅利實現率分紅數據點，採用640款包括儲蓄保險及年金在內的分紅產品進行評估。

紅利實現率達到100%或以上，即表示保險公司能實現當初的銷售預期，即實際派發的金額至少達到，甚或超過銷售建議書所述的非保證回報。

研究採用的3290個數據中，有1260個數據完全實現預期回報，即38%數據能達到或超出非保證回報。當中有保險公司的數據紅利實現率可介乎8%至788%，反映其表現不穩定。10Life行政總裁倫沛然表示，愈長年期的紅利實現率，參考價值愈大，建議市民在選擇分紅產品時，應審視產品的長線回報，並考慮自己的理財需要及風險取向。

相關字詞﹕中銀人壽 恒生保險 倫沛然 非保證回報 儲蓄保險 人壽保險 分紅實現率 紅利實現率 保險

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