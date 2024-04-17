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經濟

房地產投資跌幅擴大至9.5% 遜預期

【明報專訊】國家統計局公布，1至3月份（首季）全國房地產開發投資22,082億元（人民幣，下同），按年跌9.5%，差於市場預期跌9.2%、較首兩個月跌幅再度擴大（見圖），其中住宅投資按年跌10.5%。

首季新建住宅銷售額跌31％

首季房地產開發企業房屋施工面積按年跌11.1%，其中住宅施工面積跌11.7%。首季新建商品房銷售面積按年跌19.4%，其中住宅銷售面積按年跌23.4%。新建商品房銷售額按年下跌27.6%，其中住宅銷售額按年跌30.7%。截至3月底，商品房待售面積74,833萬平方米，按年增長15.6%。其中，住宅待售面積按年增長23.9%。房地產開發企業到位資金情况亦未如理想，首季房地產開發企業到位資金25,689億元，按年下跌26%。

至於樓價方面，3月份一線城市新建商品住宅銷售價格按月跌0.1%，跌幅比2月收窄0.2個百分點；二三線城市新建商品住宅銷售價格按月分別下降0.3%和0.4%，降幅均與2月相同。

國家統計局城市司首席統計師王中華表示，70個大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升，各線城市商品住宅銷售價格按月跌幅略收窄，70城房價連續第三個月邊際改善。高盛指出，儘管政策持續寬鬆，經季節調整後3月份的一手市場加權平均樓價按月仍跌5.2%、較2月按月跌4.6%加快。東吳證券指出，3月地產投資各項數據繼續維持低位，受開復工節奏偏緩影響投資額下降約10%，新開工與施工面積繼續維持兩成以上按年收縮趨勢，值得注意的是地產竣工亦按年跌22%，可能受2022年、2023年新開工面積下滑影響，二是地方地產項目「白名單」的政策效力還未完全顯現。在4月政治局會議前政策可能處於「真空期」，且去年第二季度初地產銷售的高基數對今年增速不利，認為第二季度初地產可能維持弱企穩狀態，後續需關注地產融資協調機制的資金落地與保障房的開工進度。

相關字詞﹕竣工面積 施工面積 全國房地產開發投資 白名單 國家統計局

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