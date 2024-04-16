去年度補地價59億 見10年新低

今年首季補價逾4.3億 按季挫一成

另外，據地政總署最新公布，2024年首季整體補地價金額涉及逾4.365億元，較2023年第四季的逾4.918億元，按季跌約5530萬元或11%，並較2023年同期錄約142.5億元，更大跌約138億元或97%。至於期內最主要補地價項目，為樂風集團旗下大角嘴必發道100至114號商廈One Bedford Place，補地價金額涉逾4.14億元，項目佔地約10,042方呎，以最高可建樓面約14.46萬方呎計，折合每方呎樓面價約2865元。

事實上，全面「撤辣」後，儘管樓市買賣暢旺，但發展局未有調整年度賣地收入預算；發展局指出，財政司長陳茂波在本年度《財政預算案》中公布，今年度地價收入預算為330億元，較上年度修訂預算升70.1%，當局是按出售土地、私人協約方式批地和契約修訂估算，以及現時的市場情况制訂。

發展局：撤辣對市場氣氛具正面影響

局方續指出，財案中公布撤銷所有住宅物業需求管理措施，加上金管局修訂了物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，預計會對成交量和市場氣氛帶來正面影響，惟儘管如此，以上情况對地價收入預測的影響仍難以量化。