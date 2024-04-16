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經濟

香港地產

黃子華2880萬沽北角老牌豪宅賺18% 成交價較3年前同類低一層單位低兩成

【明報專訊】政府2月底公布全面「撤辣」，樓市成交轉趨活躍，亦有部分城中名人趁機沽貨，惟成交價卻低於高峰期；其中剛於周日舉行的香港電影金像獎頒獎典禮，失落影帝寶座的「子華神」黃子華，上月中以2880萬元售出北角半山老牌豪宅雲峰大廈一個原則3房戶，成交價較2021年同面積單位低近兩成；另莎莎國際（0178）「太子爺」郭浩泉，以3600萬元售出西半山敦皓一個單位，持貨8年連使費料實蝕約660萬元或16%。

明報記者

資料顯示，上述由黃子華沽出之單位，為雲峰大廈A座低層02室，實用面積1650方呎，原則屬3房間隔，據悉現時改為大一房設計，上月中連車位以2880萬元售出、實呎17,455元；黃子華早於2013年以2438萬元連車位購入，帳面獲利442萬元或18%。

1650呎改大一房間隔 呎價1.74萬

若對比雲峰大廈過往成交，今次黃子華沽售單位的成交價，卻低於高峰期；屋苑同座、同面積低一層02室，於2021年曾獲奇華餅家執行董事黃嘉信購入，當時連車位作價3550萬元，意味黃子華出售單位之成交價，較3年前低670萬元或19%。

值得一提是，黃子華曾於2022年底，以1150萬元售出何文田老牌豪宅恆信園3期一個中層B室，實用面積766方呎、實呎15,013元；黃子華早於2009年9月，與另一姓黃人士以633.8萬元一同買入上述單位，帳面獲利516.2萬元或81%。

雲峰大廈不乏演藝界名人業主

雲峰大廈為東區老牌豪宅，除黃子華外，歌手蘇永康曾於2018年，以2830萬元購入屋苑一個1407方呎的C座中層單位連車位、實呎20,114元。另資深傳媒人劉細良及相關人士，亦於2021年以4380萬元，售出屋苑B座一個實用1650方呎3房戶，成交價曾創該廈新高、實呎26,545元；劉細良等於2006年以1230萬元購入，帳面獲利3150萬元或2.6倍。

莎莎「太子爺」沽敦皓 料損手16%

此外，資料顯示，莎莎「太子爺」郭浩泉上月以3600萬元售出西半山敦皓一個低層B室，實用面積1304方呎、實呎2.76萬元；郭氏於2016年以4052萬元一手購入，帳面已經蝕452萬元，若連同使費在內，料實蝕約660萬元或16%。

資料顯示，莎莎國際主席郭少明及其妻子郭羅桂珍，上月亦以950萬元，沽售銅鑼灣伊利莎伯大廈B座高層8室，單位實用面積615方呎兩房間隔、實呎15,447元；郭氏夫婦早於1996年4月以398萬元購入，帳面賺約552萬元或1.38倍。

相關字詞﹕影帝 蘇永康 莎莎國際 雲峰大廈 名人沽貨 郭浩泉 黃子華

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