梁天卓：分數表助選合適大學 減資源錯配

讀書上大學是累積人力資本的最佳辦法之一。美國的研究指出，在2000年美國大學畢業生的工資比高中畢業生要高出68%！而這個大學畢業在職場上的溢價更愈來愈高：在疫情前，美國大學畢業生的工資比高中畢業生要高出接近八成！我手頭上沒有香港的數字，不過觀乎以往和現在大家對待會考、高考和DSE的態度，「一試定終身」似乎是本地學生和家長的假設。

讀大學（平均地）有好路數沒有人會反對。不過，讀哪一間大學最好路數？讀麻省的哈佛大學（Harvard University）比哈爾濱的「哈佛」（哈爾濱佛學院）出路更好大家都知，但要知道每間心儀的大學「回報率」有多少並不是想像中容易。

美大學分數表 提供各種有用資訊

為了令美國的家長和學生在選擇大學時能夠有「明確、可靠和公開」的數據，奧巴馬在任時推出了大學分數表（College Scorecard，網址為https://collegescorecard.ed.gov/），家長和學生可以在網站上尋找心儀大學的各種有用資訊。

例如，敝校維克森林大學（Wake Forest University）的畢業率為89%，平均每年費用約3萬美元（扣除各種獎學金和政府資助後），而入學10年後（無論是否有畢業）的年薪中位數為8.2萬美元（約64萬港元）。

有研究發現，家長和學生對大學分數表的某些資訊十分着緊，例如當一間大學在分數表上的「入學10年後年薪中位數」上升10%時，入學申請就上升2.4%。是「市儈」又好，是「精明」又好，選擇大學時尋找更多資訊是人之常情，一方面這可以選擇更適合自己的大學，另一方面社會的資源錯配亦會減少。如果，本地大學（甚至各學系）能夠有類似的分數表，大家選大學或選科時就可以有更多資訊。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]