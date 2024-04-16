明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：潤電趁回吐吸 上望23元

【明報專訊】上周美中分別公布CPI數據，美國3月CPI大勝預期，市場對聯儲局年內首次降息的時間點押後至6月之後，這對美股帶來回吐壓力。中國3月CPI同比增速縮窄，PPI同比降幅擴大，市場憧憬中國進一步降準以提振經濟。

政策方面，上周五，國務院發布新「國九條」，突出強監管、防風險、促高質量發展主線，明確鼓勵分紅和限制大股東減持，預期會對高分紅的國企帶來利好。投資者可關注華潤電力（0836）。

華潤電力此前公布2023年業績，符合市場預期，股東應佔溢利按年增長約56%至110億元，其中火電業務核心利潤貢獻36.1億元，較2022年虧損25.8億元扭虧為盈；可再生能源業務核心利潤貢獻約97.3億元，同比增長12.5%。

一方面，火電業務得益於煤炭進口量增加，煤炭價格自去年下半年大幅下降，燃料成本下降，加上今年煤電容量電價政策的實施，提升盈利的穩定性。

另一方面，公司積極向新能源業務轉型，於2023年底，風電在建權益裝機容量為7304兆瓦；光伏在建權益裝機容量為6056兆瓦。2023年新投產的風電和光伏項目權益裝機容量分別為3106兆瓦和2230兆瓦。計劃2024年新增風電和光伏項目裝機容量目標為10,000兆瓦。預期新能源業務的價值加速釋放。

華潤電力宣布派發末期息每股0.587元，不計及年初派發特別息0.5元，全年總派息為0.915元，派息比率達62%。公司業務穩定，兼具高息吸引，建議趁回吐至19元左右吸納，上望23元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

相關字詞﹕黃雯怡 華潤電力

上 / 下一篇新聞

港有望推全球首批以太幣現貨ETF 嘉實華夏博時擬搶閘推 分析料較期貨ETF受歡迎
港有望推全球首批以太幣現貨ETF 嘉實華夏博時擬搶閘推 分析料較期貨ETF受歡迎
港3隻虛幣期貨ETF 價格升幅落後
港3隻虛幣期貨ETF 價格升幅落後
港股三連跌 滬深300漲2%跑贏全球
港股三連跌 滬深300漲2%跑贏全球
茶百道招股籌26億 暫膺今年集資王
茶百道招股籌26億 暫膺今年集資王
東亞今年中小企貸款 料持平或溫和增長
東亞今年中小企貸款 料持平或溫和增長
滬深股通下月停實時披露買賣金額 分析：減即時資訊參考 影響透明度
滬深股通下月停實時披露買賣金額 分析：減即時資訊參考 影響透明度
彭博：萬科備1300億資產包作貸款抵押
彭博：萬科備1300億資產包作貸款抵押
iPhone首季出貨跌近一成 三星市佔率21%續居首
iPhone首季出貨跌近一成 三星市佔率21%續居首
香港機場蟬聯全球最繁忙貨運機場
香港機場蟬聯全球最繁忙貨運機場
證監：天韵停牌 涉巨款下落不明
證監：天韵停牌 涉巨款下落不明
配對平台幫企業記錄義工活動 Time Auction助NGO獲技能義工
配對平台幫企業記錄義工活動 Time Auction助NGO獲技能義工
兌換制鼓勵做義工 或可晤前財爺歌手等
兌換制鼓勵做義工 或可晤前財爺歌手等
高盛多賺28% 遠勝預期 上季交易投行收入激增 股價漲6%
高盛多賺28% 遠勝預期 上季交易投行收入激增 股價漲6%
日圓34年新低 兌港元跌穿5.1
日圓34年新低 兌港元跌穿5.1
美英制裁俄金屬 LME鋁價升9%
美英制裁俄金屬 LME鋁價升9%
Tesla據指裁員一成 分析：預示需求續軟
Tesla據指裁員一成 分析：預示需求續軟
張兆聰：中移動相對落後 走勢穩可取
張兆聰：中移動相對落後 走勢穩可取
港元定存高息精選
港元定存高息精選
梁天卓：分數表助選合適大學 減資源錯配
梁天卓：分數表助選合適大學 減資源錯配
何民傑：垃圾徵費引發反效果
何民傑：垃圾徵費引發反效果
楊仕名：AI賦能的營銷新4P（二之一）
楊仕名：AI賦能的營銷新4P（二之一）
薛偉傑：「海底放風箏」 潮汐發電技術最新突破
薛偉傑：「海底放風箏」 潮汐發電技術最新突破
技術取勝：銀娛38元成重要支持
技術取勝：銀娛38元成重要支持
劉思明：A股港股靠央企國企撐起指數
劉思明：A股港股靠央企國企撐起指數
周顯：港樓復蘇 還看3因素
周顯：港樓復蘇 還看3因素
湯文亮：富二代唔好合伙做生意
湯文亮：富二代唔好合伙做生意
黃子華2880萬沽北角老牌豪宅賺18% 成交價較3年前同類低一層單位低兩成
黃子華2880萬沽北角老牌豪宅賺18% 成交價較3年前同類低一層單位低兩成
上源3房呎售9137元 業主損手兩成
上源3房呎售9137元 業主損手兩成
朗賢峯今向傳媒開示範單位 料快開價
朗賢峯今向傳媒開示範單位 料快開價
去年度補地價59億 見10年新低
去年度補地價59億 見10年新低
首季私宅買賣破6000宗 升兩成 三季新高
首季私宅買賣破6000宗 升兩成 三季新高