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經濟
國際金融

高盛多賺28% 遠勝預期 上季交易投行收入激增 股價漲6%

【明報專訊】受惠於資本市場活動復蘇，高盛（美︰GS）第一季交易和投資銀行收入激增，整體利潤按年激增28%至41.3億美元，每股盈利11.58美元，遠超分析師預期的8.56美元，是2021年第三季以來最高的每股盈利。高盛各部門的收入也較去年同期增長，第一季整體收入按年增16%至142.1億美元，按季升幅更達26%，較分析師預期高出逾10億美元。無論收入及盈利均遠勝預期，高盛早段股價升6%。

高盛業績強勁，且市場預期中東危機暫時不會升級，加上昨公布的美國零售銷售數據較預期熾熱，推動美股三大指數早段反彈，道指升逾300點。美國3月零售銷售額按月增0.7%，增幅是分析師預期的兩倍以上，加上2月零售銷售額的按月增幅，由0.6%大幅向上修訂至0.9%，均反映消費者需求穩健，令美國經濟繼續蓬勃。

美零售升0.7%高預期 債息升

避險情緒緩和，美國10年期國債孳息率昨晚重上4.6厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率逼近5厘。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注6月開始減息的概率，由上周五的三成左右，降至昨晚兩成以下，並維持9月才開始減息的預期。美匯指數昨晚重上106，國際油價午夜前回落1%。

種種迹象顯示，高盛已擺脫資本市場的困境，以及跨越零售銀行業務所帶來的挫折，其第一季的股本回報率為14.8%，幾乎是2023年的7.5%回報率的兩倍。

受惠市况好轉程度勝同業

由於抵押貸款、外匯、信貸交易及融資大幅增長，高盛第一季固定收益交易收入按年增長10%至43.2億美元，較分析師預期高出6.8億美元。受惠於衍生品活動增加，股票交易按年增長10%至33.1億美元。由於債務和股票承銷增加，交易撮合業務趨於活躍，投資銀行收費按年激增32%至20.8億美元，較預期高出3億美元。

隨着市場形勢改善，高盛與競爭對手摩根大通（美︰JPM） 和花旗（美︰C）一樣，第一季交易和投行業務反彈。不過有別於競爭對手，高盛來自華爾街活動的收入比重更大，因此當市况好轉，其表現也會超越同業。

在逐漸剝離零售銀行業務後，高盛的增長焦點集中在資產和財富管理業務。由於私人銀行和貸款收入增加、私募股權持股增長，以及管理費上漲，該業務收入按年增18%至37.9億美元，大致符合預期。 行政總裁蘇德巍（David Solomon）表示，將專注於核心優勢。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕零售銷售 美匯指數 減息預期 債息 美股 復蘇 利潤 投行業務 資本市場 高盛

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