iPhone首季出貨跌近一成 三星市佔率21%續居首

小米出貨升34%至4080萬部

報告初步研究結果顯示三星今年手機出貨量按年略跌0.7%至6010萬部（見表），市佔率有所下降，但仍續為第一名；蘋果手機出貨量跌幅最大，按年跌9.6%至5010萬部，市佔率減逾3個百分點至17.3%。外資公司手機出貨轉弱，部分中資公司卻是另一番景象，小米（1810）首季手機出貨量按年升33.8%至4080萬部，市佔率14.1%；傳音（Transsion）按年升84.9%至2850萬部，市佔率9.9%。

IDC：傳音成首5名穩定一員

IDC全球追蹤報告團隊研究總監Nabila Popal表示，研究團隊繼續看到價值和平均銷售價格（ASP）的成長，因消費者持有手機的時間會更長而選擇了更昂貴的產品。另外，前五大品牌的實力發生變化 ，隨着市場參與者在經濟復蘇後調整策略，預計該變化或將繼續。小米正從過去兩年的大幅下滑中強勢回歸，傳音則透過在國際市場的積極發展，成為首5名的穩定一員。Nabila指出，排名前兩位的品牌手機出貨量於首季按年下跌，但三星整體狀况似乎較最近幾季更強勁。