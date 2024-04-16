彭博：萬科備1300億資產包作貸款抵押

不會出售萬物雲長租公寓控股權

報道引述知情人士稱，萬科管理層表示只要條款合適，公司願意出售或質押其餘資產以獲得資金，但萬科指不會出售物業管理子公司萬物雲（2602）和長租公寓兩項核心資產的控股權。萬科一些區域子公司已成立大宗交易團隊，以盤活資產應對償債壓力。

萬科在昨日於深交所提交上述投資者會議資料，披露參與券商包括廣發、花旗、海通、招商、瑞銀、中金、大摩及中信證券，由主席郁亮、總裁祝九勝、董秘朱旭接待，但並無提及上述1300億元資產包的資訊。

昨日萬科H股股價先升後回，收市跌0.78%，報3.82港元；萬科A股曾升2.8%，收市回軟，收升0.56%，報7.14元。萬科部分境內債價則輕微回升，「22萬科05」、「20萬科02」、「20萬科04」分別升2.16%、1.73%及1.16%；「22萬科06」則跌1.33%。

外電又引述高盛一份研究報告指出，以Lisheng Wang為首的分析師稱，中國民營開發商在交樓方面面臨着4萬億元（相當於5530億美元）的資金缺口，但截至3月底，銀行提供的信貸支援總額為4690億元，似乎遠低於保交樓所需金額。

高盛：民營開發商交樓面臨4萬億缺口

高盛亦表示，內地房地產行業尚未達到預期中的L形路徑的底部，為了改善情况，政府需改善內房融資條件，令住宅需求恢復至正常水準，政策制定者亦應緩解地產建設的收縮。若要解決供過於求問題，特別是中小城市，假設地方政府及國企用市價50%購買庫存，需7.7萬億元始能將供應量降回2018年水平。