明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

滬深股通下月停實時披露買賣金額 分析：減即時資訊參考 影響透明度

【明報專訊】港交所（0388）及滬深交易所公布，為進一步優化「滬深港通」機制，確保市場整體資訊披露的一致性，調整「滬深港通」交易信息披露機制，將不再披露「滬股通」、「深股通」實時買入、賣出的交易金額和總額，預計約一個月後實施。滬、深股通與港股通額度餘額大於或等於30%時，只會顯示「額度充足」，不再顯示額度餘額。分析指出，減少即時資訊參考，會影響透明度，但如能避免市場利用信息進行操作，影響交易，未必是壞事。

明報記者 梁慧雯

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，新措施各有利弊，一方面，向市場披露的即時資訊減少，是倒退，不夠公開及透明。但另一方面，亦要留意現行制度是否有漏動，如市場有否藉即時資訊，對股市或個股進行操作，認為在市况好時，問題未必太大，但市淡時，會較易利用這些資訊，增加市場壓力，尤其是引導散戶作出某些投資行為。舉例說，市跌時北水仍不斷買入，會予市場感覺是看好後市，但北水動作其實可以很迅速，若散戶「跟車太貼」，容易造成損失。

他認為，不再披露滬深股通實時買入、賣出數據，有可能會影響成交，因為部分大戶會利用有關資訊來做買賣，屆時投機意欲會減少。

熊麗萍：避免藉信息影響交易 未必是壞事

獨立股評人熊麗萍表示，整體來說，影響不大，不應過分解讀。首先，當滬、深股通與港股通額度餘額小於30%時，會即時公布額度餘額，向市場預告，認為是足夠及可以接受。再者，如能避免市場利用額度信息進行操作，影響市場交易，未必是壞事。

華鑫證券：引導投資者長線投資

彭博社引述華鑫證券分析師嚴凱文指出，「暫停北向公布後，投資者會少了一個觀測指標，市場需要適應新的規則，這也是引導投資者做長線投資的一個途徑。」

互聯互通北向交易為目前外資買賣A股主要渠道，一直是投資者衡量外資情緒的「風向球」。去年以來，北向資金多次大額撤離A股而導致市場承壓。去年全年北向資金淨買入A股金額，為2016年底深港通開通以來的紀錄最低。值得注意是，雖然港交所將不再披露滬深股通即時買入、賣出成交額及交易總額；但港股通交易期間，仍會公布買入、賣出成交額及成交總額。

上 / 下一篇新聞

港有望推全球首批以太幣現貨ETF 嘉實華夏博時擬搶閘推 分析料較期貨ETF受歡迎
港有望推全球首批以太幣現貨ETF 嘉實華夏博時擬搶閘推 分析料較期貨ETF受歡迎
港3隻虛幣期貨ETF 價格升幅落後
港3隻虛幣期貨ETF 價格升幅落後
港股三連跌 滬深300漲2%跑贏全球
港股三連跌 滬深300漲2%跑贏全球
茶百道招股籌26億 暫膺今年集資王
茶百道招股籌26億 暫膺今年集資王
東亞今年中小企貸款 料持平或溫和增長
東亞今年中小企貸款 料持平或溫和增長
彭博：萬科備1300億資產包作貸款抵押
彭博：萬科備1300億資產包作貸款抵押
iPhone首季出貨跌近一成 三星市佔率21%續居首
iPhone首季出貨跌近一成 三星市佔率21%續居首
香港機場蟬聯全球最繁忙貨運機場
香港機場蟬聯全球最繁忙貨運機場
證監：天韵停牌 涉巨款下落不明
證監：天韵停牌 涉巨款下落不明
配對平台幫企業記錄義工活動 Time Auction助NGO獲技能義工
配對平台幫企業記錄義工活動 Time Auction助NGO獲技能義工
兌換制鼓勵做義工 或可晤前財爺歌手等
兌換制鼓勵做義工 或可晤前財爺歌手等
高盛多賺28% 遠勝預期 上季交易投行收入激增 股價漲6%
高盛多賺28% 遠勝預期 上季交易投行收入激增 股價漲6%
日圓34年新低 兌港元跌穿5.1
日圓34年新低 兌港元跌穿5.1
美英制裁俄金屬 LME鋁價升9%
美英制裁俄金屬 LME鋁價升9%
Tesla據指裁員一成 分析：預示需求續軟
Tesla據指裁員一成 分析：預示需求續軟
張兆聰：中移動相對落後 走勢穩可取
張兆聰：中移動相對落後 走勢穩可取
港元定存高息精選
港元定存高息精選
黃雯怡：潤電趁回吐吸 上望23元
黃雯怡：潤電趁回吐吸 上望23元
梁天卓：分數表助選合適大學 減資源錯配
梁天卓：分數表助選合適大學 減資源錯配
何民傑：垃圾徵費引發反效果
何民傑：垃圾徵費引發反效果
楊仕名：AI賦能的營銷新4P（二之一）
楊仕名：AI賦能的營銷新4P（二之一）
薛偉傑：「海底放風箏」 潮汐發電技術最新突破
薛偉傑：「海底放風箏」 潮汐發電技術最新突破
技術取勝：銀娛38元成重要支持
技術取勝：銀娛38元成重要支持
劉思明：A股港股靠央企國企撐起指數
劉思明：A股港股靠央企國企撐起指數
周顯：港樓復蘇 還看3因素
周顯：港樓復蘇 還看3因素
湯文亮：富二代唔好合伙做生意
湯文亮：富二代唔好合伙做生意
黃子華2880萬沽北角老牌豪宅賺18% 成交價較3年前同類低一層單位低兩成
黃子華2880萬沽北角老牌豪宅賺18% 成交價較3年前同類低一層單位低兩成
上源3房呎售9137元 業主損手兩成
上源3房呎售9137元 業主損手兩成
朗賢峯今向傳媒開示範單位 料快開價
朗賢峯今向傳媒開示範單位 料快開價
去年度補地價59億 見10年新低
去年度補地價59億 見10年新低
首季私宅買賣破6000宗 升兩成 三季新高
首季私宅買賣破6000宗 升兩成 三季新高