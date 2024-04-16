東亞今年中小企貸款 料持平或溫和增長

料下半年小幅減息

去年東亞中小企新增客戶按年增長17%，其中超過六成為內地企業來港開設公司，區偉權預期今年仍會有雙位數上升。他指雖然本港經營環境具挑戰性，但現時經濟活動正在增加，失業數字維持低水平，樓市「撤辣」後交投上升，加上下半年有機會小幅減息，整體經濟漸漸回復向上。

至於中小企結業情况會否對中小企業務有影響，區偉權則認為現在是交接期，雖然有疫情後業務模式跟不上需求的企業結業，不過也有新公司開業，例如有零售商結束店舖，轉為純網上經營。去年東亞中小企客戶的總數按年上升12%，今年第一季仍在上升。

疫情期間推出的中小企預先批核還息不還本計劃，於去年7月逐步退出，對於中小企拖欠還款情况，區偉權表示有個別客戶業務未回復，還本增加資金壓力，不過新增壞帳只是極少數，整體壞帳率在合理範圍。他指銀行在計劃完結前已和客戶討論還款比例選項，絕大部分客戶可以按計劃還款，若客戶還款困難惟業務仍正常運作，銀行會與客戶討論重組貸款，例如延長還款期、增加抵押品等。