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經濟

港股三連跌 滬深300漲2%跑贏全球

【明報專訊】中東局勢進一步緊張，惟港股在A股帶動下表現強韌，恒指早段跌逾200點後跌幅收窄，收市跌121點或0.72%，報16,600點，成交縮減至不足千億元，為近一周新低。高盛唱好A股未來一年有望上升12%，加上新「國九條」利好市場氣氛，滬深300指數大升2%，跑贏全球股市，滬深股通北向交易更錄逾80億元人民幣淨流入。分析指出，港股近期有短線或對冲基金等資金流入，短期阻力位17,200點。

南向71億流入 北向逾80億淨買

恒指昨低開234點，隨即跌幅擴大，最多跌256點，低見16,465點，但A股拗腰反彈，恒指跌幅收窄，曾僅跌74點。惟恒指連續3個交易日下跌，累跌538點或3.1%。國指及科指跌不足1%。大市交投回落，全日成交縮減至只有951億元，較上日減少約一成，亦是本月9日以來最少。港股通下的北水淨流入70.5億元，為連續第11日流入。

重磅科網股仍然受壓，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）跌1.7%，京東（9618）跌1%，惟小米（1810）逆市靠穩。內銀及「三桶油」做好撐市，工行（1398）、農行（1288）升約1%；中石油（0857）、中石化（0386）及中海油（0883）升1至2%。惟金融股友邦（1299）獨憔悴，更一度跌穿47元，再見7年新低，收報47.25元，跌2.8%。

高盛看好A股 料未來一年升12%

高盛發表報告指出，鑑於A股市場較強的政策敏感度和引人注目的流動性動態，在戰略上看好A股，預計未來12個月A股和H股分別有12%和8%的潛在上升空間。高盛並看好中國的消費科技或互聯網股，因其擁有利的收入增長環境，以及相對較好的資本支出或成本控制；而且繼續關注股東回報，去年股息和股票回購都達到歷史最高水平。

此外，國務院上周五發布資本市場新「國九條」，以推動資本市場高質量發展，昨日亞洲市場中A股逆市上升，上證指收報3057點，升1.3%，見逾一周收市高；深成指收報9369點，漲1.5%；創業板指數收報1795點，升1.8%；滬深300指數收漲2.1%。

獨立股評人熊麗萍表示，雖然中東局勢緊張，但區內股市反應不算太大，港股跌幅溫和，A股更上升，上證指近月由3000點拾級而上，見到有資金流入內地股市。港股亦都有資金流入，相信是短線或對冲基金，並不是歐美長線基金，預期港股短期仍是上落市，阻力位17,200點，市場始終對中東局勢審慎，支持位16,300點。另外，新「國九條」重點包括強化上市公司現金分紅監管，昨日港股見有資金發掘被忽略的高息股，部分「中字頭」基建股明顯做好。

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