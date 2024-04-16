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經濟

港有望推全球首批以太幣現貨ETF 嘉實華夏博時擬搶閘推 分析料較期貨ETF受歡迎

【明報專訊】證監會去年12月發通函指出，準備好接受包括虛擬資產現貨ETF的認可申請，時隔4個多月後，昨終有基金公司表示獲證監會有條件及原則上批准。3家中資基金公司嘉實國際、華夏基金及博時基金（國際）分別表示計劃推出比特幣及以太幣現貨ETF，有機會成為全球首批以太幣現貨ETF。有消息指出，預期證監會將於4月底一次過批出首批虛擬貨幣ETF，情况與美國證交會（SEC）今年1月時批准11隻比特幣現貨ETF類似。

明報記者 江陵凱

嘉實國際昨表示，兩隻分別投資於比特幣及以太幣現貨的ETF，已獲證監會原則上認可。華夏基金（香港）則發聲明稱，該行擬與OSL數字證券、託管機構中銀保誠，研究和部署推出投資於現貨比特幣和以太幣的ETF。

消息：料證監月底一次過批出

博時基金（國際）亦表示，與HashKey Capital共同申請的兩家虛擬資產現貨ETF已獲得香港證監會有條件批准，雙方擬推動發行比特幣和以太幣現貨ETF。另一家基金公司惠理基金，曾於3月底宣布與資產管理公司意博金融攜手合作，正式向證監會提交比特幣現貨ETF的申請，初步希望今年底資產管理規模（AUM）可達5億美元（約39億港元）。

證監會回覆本報查詢時表示，經證監會認可的投資產品，將會於該會網站上公開發售的投資產品列表上列明。該會續指出，若申請的ETF產品大致符合該會的要求，則會開出有條件的授權書，但仍需遵守各種條件，包括支付相關費用、提交文件，以及得到港交所（0388）的上市批准，相信有關申請基金公司下一步將向港交所遞交申請。

消息刺激比特幣以太幣齊反彈

受新一批現貨ETF即將應市的消息刺激，比特幣經周六、日大跌後回升逾3%，昨晚約10時重上6.6萬美元以上；以太幣更反彈逾4%，升越3200美元關。自SEC於1月11日批准比特幣現貨ETF上市交易後，其AUM不斷上升，為比特幣帶來大量買盤。現貨ETF的AUM由首日推出時的294.7億美元，持續增至本月8日達604.5億美元的歷史高位（見圖）。而截至本月11日，其AUM則達589.4億美元。

黃國英資產管理創辦人黃國英認為，虛幣期貨ETF交易時，即月及較長期的期貨合約的交投量出現差距，導致出現難以預測的轉倉成本。他續指出，現貨ETF雖可避免轉倉成本，但於虛幣現貨ETF購買相關虛擬貨幣後，發行商亦需要向相關虛幣託管商繳交託管費用。但他預期香港推出虛幣現貨ETF會較期貨ETF受歡迎，因期貨ETF下的轉倉成本較難預測。

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