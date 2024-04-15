首季乙級商廈售價漲2.2% 跑贏甲廈

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥認為，乙級商廈有較佳銷售表現，是由於相關物業的價格於過往數年累積較大跌幅，加上其入場門檻較甲級商廈為低，吸引不少買家在高息環境下，投資乙級商廈。

首季商廈買賣14億元 按年跌六成

他續指出，首季甲級商廈市場出現「價跌量升」情况，今年第一季，共錄得29宗指標甲級商廈成交，是自2023年第二季以來最多，估計是部分甲級商廈業主為吸引買家承接物業，決定降低物業叫價，令近期交投量增加。

分析：甲廈業主願減價 成交量升

至於市場較矚目成交，以乙級商廈市場而言，銅鑼灣廣旅集團大廈中層全層，早前以約3480萬元成交，呎價約10,774元，原業主雖然在是次成交中獲利，但與該物業在市况高峰期的價位相比，現時物業呎價仍回落近三成。