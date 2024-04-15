馬泰陽：減息未明 樓市氣氛仍高漲

全面「撤辣」穩定市場對樓市信心，因此雖然息口去向未明，但未影響發展商推盤信心，更有利交投加快復常。多個新盤接連登場，當中不少開價貼市，並且取得不俗銷情，足見購買力仍旺盛，同時亦反映「撤辣」後，市場需求釋放。相信第二季多個新盤將提速出擊，預期發展商將以貼市價及推出按揭付款優惠吸客。隨着新盤搶去焦點，加上不少二手筍盤被消化，故近期二手交投放緩。雖然近日不少二手業主擴闊議價空間，但新盤提供優惠吸引眼球，料短期內不少二手購買力仍會流向一手，二手表現或較3月遜色。

綜合本行分行資料及土地註冊處資料顯示，首季二手住宅註冊量7632宗，按季增約21.7%，同時創出三個季度新高。

筆者認為，現時樓市氣氛向好，雖然6月減息仍存在變數，但聯儲局多次未有加息，反映息口已見頂；加上「撤辣」後樓市全面升溫，新盤及二手均見內地客蹤影，對本港物業需求持續增加。因此，預期第二季樓市氣氛仍向好，市民入市意欲仍高漲及購買力陸續釋放。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]