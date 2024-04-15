馬泰陽：減息未明 樓市氣氛仍高漲

【明報專訊】美國日前公布3月消費者物價指數（CPI）按年升3.5%，較2月的3.2%加速，並高過預期的3.4%。有多間大行均下調聯儲局減息預期，並預料減息步伐將會延後，6月減息預期降溫。雖然外圍經濟環境令本港樓市增添變數，但自「撤辣」後，物業交投轉旺。綜合「一手住宅物業銷售資訊網」及市場消息，本年迄今（截至4月9日）一手成交量5543宗，較去年同期升約43.5%；涉及金額約651.6億元，比起去年同期升約45.1%，齊創自2019年同期後的5年新高。
全面「撤辣」穩定市場對樓市信心，因此雖然息口去向未明，但未影響發展商推盤信心，更有利交投加快復常。多個新盤接連登場，當中不少開價貼市，並且取得不俗銷情，足見購買力仍旺盛，同時亦反映「撤辣」後，市場需求釋放。相信第二季多個新盤將提速出擊，預期發展商將以貼市價及推出按揭付款優惠吸客。隨着新盤搶去焦點，加上不少二手筍盤被消化，故近期二手交投放緩。雖然近日不少二手業主擴闊議價空間，但新盤提供優惠吸引眼球，料短期內不少二手購買力仍會流向一手，二手表現或較3月遜色。
綜合本行分行資料及土地註冊處資料顯示，首季二手住宅註冊量7632宗，按季增約21.7%，同時創出三個季度新高。
筆者認為，現時樓市氣氛向好，雖然6月減息仍存在變數，但聯儲局多次未有加息，反映息口已見頂；加上「撤辣」後樓市全面升溫，新盤及二手均見內地客蹤影，對本港物業需求持續增加。因此，預期第二季樓市氣氛仍向好，市民入市意欲仍高漲及購買力陸續釋放。
香港置業行政總裁
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