布少明：買旺過租重臨 後市續看俏

【明報專訊】「撤辣」已逾1個月，有市場人士指出，物業成交似有回軟迹象，更有人相信旺市只是「曇花一現」，是否如此？筆者相信，樓市購買力未消失，只是更加傾向新盤。以港島港鐵上蓋大型新盤為例，首輪422伙已即日幾近沽清，為4月樓市打響頭炮。樓市信心自「撤辣」以來一直高漲，美聯信心指數最新報64.8點，按周升4.7%，已連續3周高於平均值。指數反映的是業主的信心，而平均值可視為強弱指標，當指數長期處於平均線之上，可視為樓市明顯轉強信號。筆者相信，隨着入市信心增加，成交會絡繹不絕，尤其是新盤交投可看高一線，發展商開價傾向克制，對買家尤其是「新香港人」極具吸引力。
要判斷後市走勢，有幾個重要指標。其一是息口。雖然聯儲局口風不斷轉變，時鷹時鴿，但息口的確已見頂，相信本港樓市亦會愈來愈好。另一個可留意的指標是「租買比例」，打從「撤辣」之後，一手及二手物業成交均暢旺，導致租售比率急跌。美聯住宅租售比率（即美聯物業促成的住宅租務佔住宅租務及買賣的比率）3月錄約38%，較2月約73%按月大減35個百分點，見7年新低，並自2021年11月後逾兩年來首次出現「買多過租」的情况。綜合美聯分行資料，統計十大屋苑3月於市場的租務個案，合共錄329宗，按月大升約48.2%。簡單來說即是「租買同旺」，只是買賣較租務更旺而已。
若配合減息及經濟轉強等利好因素，相信樓市交投有望持續旺勢。個人預期，4月一手交投有望錄得約3000至3500宗水平，而二手市場交投則有望保持活躍，估計有約5000宗成交。
美聯物業住宅部行政總裁
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