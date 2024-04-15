布少明：買旺過租重臨 後市續看俏

要判斷後市走勢，有幾個重要指標。其一是息口。雖然聯儲局口風不斷轉變，時鷹時鴿，但息口的確已見頂，相信本港樓市亦會愈來愈好。另一個可留意的指標是「租買比例」，打從「撤辣」之後，一手及二手物業成交均暢旺，導致租售比率急跌。美聯住宅租售比率（即美聯物業促成的住宅租務佔住宅租務及買賣的比率）3月錄約38%，較2月約73%按月大減35個百分點，見7年新低，並自2021年11月後逾兩年來首次出現「買多過租」的情况。綜合美聯分行資料，統計十大屋苑3月於市場的租務個案，合共錄329宗，按月大升約48.2%。簡單來說即是「租買同旺」，只是買賣較租務更旺而已。

若配合減息及經濟轉強等利好因素，相信樓市交投有望持續旺勢。個人預期，4月一手交投有望錄得約3000至3500宗水平，而二手市場交投則有望保持活躍，估計有約5000宗成交。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]