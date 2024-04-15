陳永傑：經濟強勁 鮑威爾不急減息

PCE通脹率基本符合聯儲局預期，與去年情况相似， 聯儲局仍然需要看到更多「向好」通脹數據才出手。鮑威爾指出，2月份PCE通脹數據更符合聯儲局期望，因而可以對減息決策持謹慎態度。鮑威爾透露，經濟表現強勁，現毋須急於減息。聯儲局希望在更有信心之後才減息。進一步數據將說明近期通脹是否只是暫時性反彈。

如果通脹不回落，聯儲局可以在更長時間內維持利率水平。他稱，目前利率水平未對美國經濟造成傷害，發生經濟衰退風險並不高，不認同經濟瀕臨衰退。聯儲局使命尚未完成，目標仍是實現2%的通脹率。

美國2月PCE物價指數按月升0.3%，低於市場預期及1月的0.4%，按年升2.5%，與市場期望相若。但美國3月ISM製造業PMI重新擴張，升至50.3，遠高於2月的47.8。勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS），2月職位空缺增加8000個，增至875.6萬個，多過市場預期。

美國2月工廠訂單按月增加1.4%，好過市場預期的1%；扣除運輸的工廠訂單按月增1.1%。上述經濟數據都意味經濟向好，不利未來減息可能性。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]