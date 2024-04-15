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經濟
2024年4月15日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
匯控：若央行緩慢減息 利淨息差 祈耀年料美息下半年降 或增內地吸引力
稱科創金融表現佳 與傳統銀行營運有別
私有化成潮IPO寒冬 港上市公司上季近零增長
貝萊德賽思：聯儲兩月後 料開始減息
美元屬全球儲備貨幣 國債高企仍不乏需求
M&G英卓投資管理Jim Leaviss：美經濟通脹料放緩 不宜遲減息
地平綫毛利率高 行業競爭大
中信資源：油價升助主業利潤增 物色投資新冶煉廠 維持最高四成派息率
萬科：遇經營困難 已制訂減債方案
復星售富通8%予法巴 涉逾52億
中東衝突惡化 比特幣曾挫逾10%
轉廢為寶 廉價棕櫚果纖維製板材
為實踐環保理念 建築師開廠造建材
陳智鑾：「撤辣」後買收租物業 揀新盤定二手樓？
環球經濟數據
金子：地緣緊張 中海油Call 23831
張兆聰：旅遊板塊強 吼春秋航空
張兆聰：黃金處牛市 跌10％可買
伍禮賢：保誠虧轉盈 港業務成增長引擎
涂國彬：聯儲不變應萬變 金價屢創新高
陳大為：聯儲若大手減息反要驚
袁國守：馬雲開腔 阿里重新上路
謝偉銓：政府宜善用土地資產 設法增值
綜合家居保較抵 附火險兼保財物
沈永年：裝修江門別墅 要預備溫泉入戶
許健生：國際創科營商周突顯成就
陳正犖：減息預期升溫 歐元恐下試1.045
溫傑：海爾智家受惠國策 基本面正面
袁國守：板塊表現兩極 宜揀股不揀市
林少陽：友邦弱勢恐非一日之寒
技術取勝：中電處上升軌之上
李聲揚：樓市止跌回升 不是空談
蔡金強：兩組不開胃數據
艾雲豪：創業者小心「恐龍」級創投
李順威：「減息預期」影響力降
劉思明：入市吼強勢股 不宜追落後
瑞銀亞洲：資金撈底博彈 友邦牛54245
摩根大通亞洲：股價跌穿50元 友邦熊54215
周顯：樓價彈料短暫 消耗購買力
張佩儀：揀MPF基金 宜考慮風險取向投資目標
王弼：內地客對港樓市信心勝港人
曾淵滄：樓市先彈 揸地產股等回升
湯文亮：擔心「假王子」原來是真王子
陳永傑：經濟強勁 鮑威爾不急減息
廖偉強：豪客撐場 樓市延續高溫
布少明：買旺過租重臨 後市續看俏
馬泰陽：減息未明 樓市氣氛仍高漲
「撤辣」後 近七成大型屋苑單位估價升 嘉湖兩房彈8%最勁 太古城4房漲價百萬
45%居屋單位估價跌 兩成個案回升
金禧兩房SARS貨470萬沽 21年帳賺4倍
新盤本月成交破千宗 Blue Coast佔逾半
維峯•浚匯開放式戶 月租1.35萬 呎租68元
首季乙級商廈售價漲2.2% 跑贏甲廈
SEASONS PLACE近康城站 主打細戶
YOHO Midtown兩房740萬沽 8個月高
追求高回報 美日股基金仍可取
周顯：樓價彈料短暫 消耗購買力
【明報專訊】由於政府「撤辣」，樓市出現一陣「陽春」，也有不少內地人來港買樓，然而，就我的判斷，現在像的是2000年的香港樓市，而不是2003年。
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財經專欄
投資二三事
周顯
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匯控：若央行緩慢減息 利淨息差 祈耀年料美息下半年降 或增內地吸引力
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