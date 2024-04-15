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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：海爾智家受惠國策 基本面正面

【明報專訊】雖然近期港股投資氣氛改善，但個別股份表現差異甚大，更有少數股份出現暴跌，因此建議大家選股應繼續專注於基本因素。除業績因素外，政策方向亦是重點。

國務院上月中印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》，支持家電行業以舊換新促銷活動。本周本欄再次介紹海爾智家（6690）。集團主要從事家電研發、生產及銷售工作，以及提供智慧家庭全套化解決方案。根據權威市場調查機構歐睿國際數據顯示，公司連續15年蟬聯全球大型家用電器品牌零售量第一名。

根據年報，海爾智家共有五大業務分部：（1）家庭美食保鮮烹飪解決方案：冰箱、冷櫃，以及廚電產品；（2）空氣能源解決方案：空調產品；（3）家庭衣物洗護方案：洗衣機及乾衣機產品；（4）全屋用水解決方案：熱水器及淨水產品等水家電；（5）其他業務：包括生活小家電業務等。

業績優於預期 派息比率趨升

業績方面，縱使面對內地房地產市場持續低迷，間接影響家電需求；歐美各國的高利率和通脹情况亦抑制了包括家電在內的消費，但集團仍交出好成績。集團去年銷售額及純利按年分別增7.3%和12.8%，至2614億及166億元（人民幣，下同）。仔細分析的話，收入增長源於三大因素，包括（一）多品牌佈局，擴充品牌產品陣容，把握細分市場增長機會；（二）在海外市場增加市場份額，並推動高端化；（三）積極拓展乾衣機、洗碗機、熱泵、家用清潔機器人等新品類，打造第二增長曲線。

除了收入有增長，更重要的是期內毛利率由2022年的30.6%進一步溫和升至30.9%，升幅接近0.3個百分點（受益於原材料價格下降、產品結構改善，及數字化運營有所提升），帶動歸母企淨利潤率擴張0.3個百分點至6.35%。目前市場對集團前景看法正面，原因是海爾智家在內地維持領導地位。當中，冰箱、洗衣機在內地的市場份額均超過40%。另外，海外市場在利潤方面有改善，受惠產品結構升級。此外，管理層目標是提升派息比率，並在2025及2026年度達到不少於50%。當前集團宣派每股0.804元的股息，派息率為45%。隨着未來盈利增加及派息率上升，均會推升每股的實際股息金額。整體上，最近中國製造業景氣有回溫、基建投資高位運行、消費邊際復蘇，無論是經濟總量還是經濟結構均在往更好的方向發展，對消費品板塊有利好作用。配合消費品以舊換新等政策將繼續成為今年經濟增長的最重要引擎，海爾智家有望直接受惠。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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