袁國守：馬雲開腔 阿里重新上路

自2020年底中央叫停阿里旗下螞蟻金服上市後，集團走不出反壟斷罰款陰霾，股價連番下挫，以2022年10月低位60.25元計算，相比2020年的歷史高位309.4元，一度蒸發81%，傷了不少股民的心。

力撐改革 擬搭上AI快車

撇除中央打壓因素，阿里幾年前的發展部署，錯估了形勢，因內房債連環爆煲，中國經濟隨之放緩，令打「消費升級」主意的天貓遇上逆風，故馬雲去年上半年曾直言，阿里情况十分嚴峻，其一業務變革方向是「回歸淘寶」，意味轉攻「消費降級」、「下沉市場」（即三線以下城市）。

同時，其他電商冒起，如在美國上市的拼多多（美：PDD），其用戶可通過團購的方式，向賣家或廠家下單來獲得大幅折扣，可謂「食盡」消費降級趨勢，阿里的市佔率自然遭蠶食。至於阿里去年初原定的分拆大計，正式暫告一段落，上月底決定撤回旗下物流子公司菜鳥的IPO計劃，而阿里雲和盒馬亦先後擱置上市。

經歷幾年低潮後，馬雲在上周發布的內部信表示，高度肯定蔡崇信和吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣，稱阿里已重回健康成長軌道，並支持繼續改革。文中指出，過去一年阿里最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認清自己，重回顧客價值軌道；透過向大公司病開刀，阿里重新回歸效率至上、市場至上，變得簡單和敏捷。他還聲言，AI時代剛剛到來，一切才剛開始，阿里正當其時，換言之，該公司亦有意搭上AI快車。

多家券商唱好 花旗籲買入

此外，上周多家證券商「大合奏」唱好阿里，其中花旗認為，阿里重點投資低價策略吸引消費者需求和購買頻率，相信可推動業務成長，維持「買入」評級，予目標價122元。由此可見，阿里已捱過最艱難時期，打低價的戰略較前清晰，加上馬雲再次開腔惹憧憬，且作為內地科網龍頭，現價預測市盈率不足9倍，相比美國同業動輒30至40倍，折讓似乎有點誇張，因此現水位相當值博。技術上，阿里一度重上50天線，動力轉強，惟近5個月未能擺脫68至77元區間，先看能否突破區間頂部，一旦破位不妨追入。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]