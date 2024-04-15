萬科：遇經營困難 已制訂減債方案

萬科管理層表示，公司已制訂一籃子穩定經營和降低負債的方案，能夠妥善化解這些階段性壓力。公司將首先立足「自救」，立足自身能力和資源自我化解風險，對所有在手業務，全部重新打開和檢視，分類進行梳理，並制訂針對性方案。

料今明年債務降千億

其次，萬科將用足現有的各類融資工具，公司已積極調集各一線力量，以用好用足中央出台的一系列有利於行業化解風險的政策性融資工具。萬科又指出，今明兩年債務規模將下降1000億元，債務風險獲得實質性化解。

另有內媒報道，萬科總裁兼首席執行官祝九勝在微信朋友圈發布的信息，指「香港撤辣後，項目銷售給力」，並指祝九勝是在香港調研後發布信息，指對香港項目的銷售額感到滿意，並已經返回深圳，似為公司高管全遭「邊控」的傳聞闢謠。

自周四在萬科濟南總經理肖勁被帶走調查消息曝光後，其後萬科高層出走不回國等傳言不斷，當中包括原華中區域首席合伙人蔡平、原總部協同中心牽頭合伙人王潤川等，其後更有指「萬科所有集團副總裁及以上級別，目前都被邊控了」等消息。