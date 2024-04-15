地平綫毛利率高 行業競爭大

撰文 旻晞

論估值，地平綫去年完成最後一輪融資時估值已達680億元，規模為三者之冠；再論知名度，或者至少對本港讀者而言，地平綫亦是先勝一仗。去年12月，地平綫宣布今年將於香港科學園成立創新研發中心，預計2028年前總投資額約30億元，招聘逾百人科研團隊。當時公司聯合始創人兼首席執行官余凱亦有來港出席簽約儀式。

地平綫是乘用車高級輔助駕駛（ADAS）及高階自動駕駛（AD）解決方案供應商，其方案包含軟硬件技術，整合了領先算法、專用的軟件及處理硬件，從而提供ADAS及AD方案，具體功能如實現自動緊急制度、智能大燈、自動上/下匝道、自動變道、高速公路自動駕駛等。

去年收入升71% 與比亞迪等合作

另外，其基礎關鍵技術、即算法、BPU處理架構、算法開發工具鏈「地平綫天工開物」、中間件「地平綫踏歌」及軟件開發平台「地平綫艾迪」，作為授權方案、軟件均具備單獨商業化潛力。

以上方案、技術，構成集團的解決方案、授權及服務業務的主要內容。此外，集團業務亦包括「非車解決方案」，主要是為設備製造商能夠設計及製造具有更高智能水平的設備及器具，例如割草機等，不過有關業務去年佔集團總收入比率已降至5.2%。

去年地平綫收入按年急升71.3%至15.52億元（人民幣，下同），主要是集團客戶群愈趨成熟，推動產品解決方案銷售，尤其是其OEM客戶的已定點車型上量、擴大其解決方案部署；截至今年3月22日（最後實際可行日期），地平綫的軟硬一體解決方案已獲得24家OEM（31個OEM品牌）採用，裝備於超過230款車型。十大中國OEM均已選擇其解決方案用於彼等乘用車型的量產。公司與吉利（0175）、比亞迪（1211）、理想（2015）、蔚來（9866）、上汽（滬：600104）、大眾都有合作關係。去年地平綫便獲得了超過100款新車型定點。同時，產品解決方案與來自OEM客戶的更多車型組合，也是說是客戶群對其方案有更進一步及多元化組合的需求，令集團來自產品解決方案的業務收入按年升58.6%至5.06億元。

授權及服務成最大收入來源

更重要是自2022年始，其授權及服務已成為最大收入來源，收入達9.64億元，佔總收入達62.1%，遠高於產品解決方案的32.7%，亦為集團貢獻78.4%毛利。早前談及縱目科技時，提及若供應商同時兼營生產設備業務，毛利率務必受壓，地平綫正正是把主要生產工序都交予第三方供應商，舉例說，地平綫去年底物業、廠房及設備佔非流動資產總值為18.5%，與此比較，早前本欄談及同業縱目科技同樣比率達68%。且如上文指其授權及服務收入已成主要收入來源，單以專利技術服務授權自然能享有較高毛利率，故不難理解過去3年地平綫毛利率保持於約七成的相對高水平。即使如此，地平綫仍要面對行業競爭、供應鏈上下游較單一的局面。去年其五大客戶佔總收入的69%；五大供應商佔其採購額50.2%。且競爭者眾，去年其解決方案毛利率，便由2022年的62.1%大幅收窄至2023年的44.7%，集團指主要是其先期產品解決方案採取更具競爭力的定價策略以獲得市場份額，也是說價格競爭的後果。

3年蝕175億 稱擁充足營運資金

另一個「理所當然」，便是地平綫至今仍未扭虧，似乎是自駕方案行業的「通病」。前期研發開支巨大，蠶食大部分毛利。過去3年，地平綫累積虧損175億元。經營活動現金亦持續出現淨流出，去年便錄得17.5億元的經營活動現金淨流出。因而地平綫亦有如其他同業，上市前持續融資是少不免。不計及首兩輪種子融資，地平綫由2016年至今，已進行9輪融資，最新的D輪融資最後支付對價日期為去年底，籌得2.1億美元資金，其時公司估值已達87.1億美元，即約680億港元。策略股東包括比亞迪、雲峰基金、上汽。而集團亦有與大眾汽車合營酷睿程。股權結構方面，地平綫採取「同股不同權」架構，創始人余凱對公司擁有最終控制權。

既有市場支持，政府亦幫了不少忙。往績期間，地平綫一直有收到地方政府的財政補貼及扶持企業的相關增值稅退稅，去年便達到6622萬元，按年增51.7%；過去3年累計錄得1.24億元。「搵水」能力之高，亦令集團截至今年1月底，手頭現金仍有103億元及未動用銀行貸款701億元。地平綫於上市文件中，便聲稱擁有充足的營運資金滿足目前需求，估計由3月底計起，可滿足未來至少12個月的需求。若最終能落實在港集資，更是錦上添花了。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]