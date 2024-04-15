M&G英卓投資管理Jim Leaviss：美經濟通脹料放緩 不宜遲減息

隨着美國聯儲局2022年3月以來大幅加息5.25厘，聯邦基金利率上端現時高達5.5厘，Leaviss認為，該利率現較長期中性利率高2.5厘或以上，顯示貨幣政策實在太緊，估計美國通脹及經濟增長在下半年很可能繼續回落，為聯儲局帶來可觀減息空間，故他預測聯儲局6月便會開始減息，全年減息3次。

Leaviss首先分析美國通脹前景。雖然美國勞工部上周三公布3月消費物價指數（CPI）按年上升3.5%，這除了高過市場預期升幅的3.4%外，亦見半年新高，令市場對聯儲局短期減息預期降溫，不過，Leaviss指出，核心個人消費支出（Core PCE）物價指數是聯儲局更重視的通脹指標，而Leaviss認為，核心PCE通脹近月回落速度理想，估計一年內便會進一步回落至2%聯儲局政策目標或能接受的水平。

若3月核心PCE續放緩 有利減息

根據彭博數據，美國核心PCE通脹今年2月按年上升約2.8%，與2022年9月按年上升約5.5%比較，過去一年半通脹已經回落近半（見圖），而且亦向聯儲局2%政策目標進發。

《Money Monday》則認為，美國勞工部料於下周五（26日）公布上月核心PCE通脹，彭博綜合分析師預測按年上升2.7%，延續過去一年半以來反覆放緩的趨勢，實際數據是否如此，值得密切留意。

稱美等通脹回落至2%才減息太遲

至於美國CPI與PCE統計口徑有何不同呢？根據白宮的文件解釋，居住成本（housing）佔CPI籃子近三分一，卻僅佔PCE的15%。

Leaviss則指出，在2020年新冠疫情大爆發期間，由於全球汽車供應鏈受到干擾，令美國不論二手車及新車價格均急升，亦推高了當地通脹，但隨着2022年以來疫情受控此情况已明顯改善，而且Tesla（美：TSLA）近月大幅減價出售電動車，背景是受中國同業競爭所致，這也會反映於美國通脹上，有助通脹回落。

Leaviss表示：「即使美國通脹向2%政策目標進發的最後一里路非常難走，但我們正向此走近；聯儲局亦不能夠等通脹回落至2%的政策目標後才開始減息，因為這樣便太遲，這增加『去通脹』（disinflation）過多或通脹不足夠的風險。」

除了美國通脹可望繼續回落外，Leaviss認為，美國經濟增長在下半年料放緩，亦是聯儲局需要減息的重要原因。Leaviss解釋，美國總統拜登在2021年1月上任以來，一直採取非常積極的財政政策，目前財赤佔GDP比率高達6%，這當然可以促進經濟增長，但同時亦帶來巨額赤字。

拜登採積極財策 美財赤佔GDP達6%

Leaviss續說，早前Nvidia（美：NVDA）等美國大型科技股及比特幣價格急升，令當地不少投資者帳面身家大升，帶來正財富效應促進消費，但要留意此趨勢一旦逆轉，經濟增長料會放緩。另外，美國商業房地產以及相關貸款壞帳問題若惡化，亦是經濟增長放緩的另一威脅。

稱大多數聯儲官員撐減息 鷹派屬少數

兩名今年有貨幣政策投票權的美國聯儲局官員上周齊聲放鷹，例如亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）重申，仍預期聯儲局今年減息一次，原因是美國經濟良好，即使通脹將逐步回落，但回落速度較許多人預期的緩慢；另外，三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）認為，聯儲局絕對沒有減息的迫切性，指貨幣政策現處於良好的位置，要等完全有信心通脹將持續回落至2%的政策目標，屆時她才考慮支持減息。

不過，Leaviss認為，現時在美國聯儲局官員中，大多數仍然贊成今年減息3次，Leaviss亦相信這些官員會擔心減息太慢帶來的不利影響，故6月便會開始減息，除非由目前至6月議息會議前，通脹數據高得令人吃驚，才再作別論。

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