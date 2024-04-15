貝萊德賽思：聯儲兩月後 料開始減息

明報記者 葉創成

美國勞工部上周三公布3月消費物價指數（CPI）按年上升3.5%（見圖1），除了高過市場預期升幅的3.4%外，亦見半年新高，而且按月升幅亦達0.4%，高過預期的0.3%；撇除食物及能源類價格的核心CPI按年上升3.8%，亦多過預期的上升3.7%，按月升0.4%，亦高於預期的0.3％。由於上述CPI漲幅超預期，市場對聯儲局短期減息預期降溫，美國10年期國債孳息率全周由4.4016厘上升0.12厘至4.5216厘（見圖2），推動美匯指數全周大漲1.67%至106.038（見圖3），均屬去年11月以來最高水平，變相抽緊全球流動性，影響所及，美股三大指數道指、標指及納指全周分別下跌2.37%、1.56%及0.45%，連跌兩周，而恒指上周亦轉升為跌，微跌2點或0.01%。

美實質利率高企 今年料減息兩三次

截至今年3月底，貝萊德全球資產管理規模（AUM）高達10.5萬億美元，屬全球AUM最高的資產管理公司之一。上周五公布的上季業績報告顯示，貝萊德不同投資產品上季共錄得764億美元長期淨流入（long-term net inflows），當中，固定收益投資便達417億美元，佔比54%屬最高；負責貝萊德亞太區固定收益投資的賽思上周三至周四從新加坡來港拜訪客戶，短短兩日行程期間接受《Money Monday》訪問，除了分享對美國通脹及息口的最新看法外，亦談及將於11月5日舉行的美國總統大選結果對明年息口的影響，觀點精闢，值得讀者參考。

11月總統大選結果影響明年減息步伐

聯儲局於2022年3月以來累積大幅加息5.25厘，最近一次加息是去年7月，把聯邦基金利率上端由5.25厘上調0.25厘至5.5厘，考慮到去年7月以來美國CPI通脹按年增長率在3.1%至3.7%之間，平均為3.3%，故以聯邦基金利率上端（5.5厘）減通脹（3.3厘）計算的實質利率為2.2厘。

賽思分析，雖然美國通脹短期內的確難以回落至2%的政策目標，但考慮到目前實質利率偏高，聯儲局仍有減息空間，而他估計，聯儲局仍有可能在6月便開始減息，為是次減息周期掀開序幕，今年全年有條件減息兩至3次，至於明年的減息步伐，則要視乎11月總統大選結果。

由於美國現任總統拜登與上屆總統特朗普上月已分別取得所屬的民主黨及共和黨提名，兩人將於11月大選再次競逐總統寶座，重演4年前的總統選舉的決戰。

賽思認為，愈接近11月美國總統大選，投資者料會愈留意相關資訊，希望取得投資啟示，尤其是財政政策方面的投資啟示，因為這會影響通脹前景，從而影響聯儲局的貨幣政策。

賽思分析，假如特朗普及他所屬的共和黨重新執政的話，投資者將會留意3點，包括（1）減稅；（2）關稅；及（3）外交政策。就（1）減稅而言，賽思相信，假如特朗普真的大幅減稅的話，將帶來明顯的財政啟示及通脹啟示；就（2）關稅來說，則會帶來通脹啟示；至於（3）外交政策，賽思認為，考慮到目前全球地緣政治分化，這也是十分值得留意的議題。

根據賽思的分析，假如特朗普出任下屆美國總統後，在減稅、關稅及外交上採取與現時拜登政府不同的新政策，這當然也會影響聯儲局的貨幣政策，包括可以讓聯儲局重新思考現時的政策組合拳是否合適，此舉亦為當局採取更寬鬆的貨幣政策提供空間。

若特朗普贏大選 明年減息空間較大

總括而言，賽思預測，美國聯儲局今年減息兩至3次後，明年仍會繼續減息，減息幅度多大，要視乎下屆總統的政策，而假如特朗普勝出11月總統大選、在明年1月入主白官的話，聯儲局明年或有空間更進取地減息。

美國作為全球最大經濟體，聯儲局作為全球最有影響力的央行，全球不少央行對聯儲局政策馬首是瞻，故賽思認為，假如聯儲局真的在6月開始減息的話，對全球息口走勢亦有重要啟示。

按貨幣政策前景 全球央行現四大陣營

賽思將全球央行按貨幣政策前景分為四大陣營，包括（1）全球處重要地位的央行，有空間減息，即使面對一些限制，以美國聯儲局為代表；（2）本身有需要減息，因此亦可能先於美國聯儲局減息，以歐洲央行、英倫銀行及一些成熟市場央行為代表；（3）由於當地通脹已回落，因此有空間減息，但亦要考慮一旦減息對匯率及宏觀穩定性所帶來的影響，故傾向等美國聯儲局減息後才會減息，當中包括眾多亞洲國家央行；（4）短期減息機率不大，反而因為本身貨幣政策在正常化而需要加息，表表者是日本央行。

此外，賽思認為，考慮到目前歐洲經濟增長比美國慢，歐洲通脹因此亦較美國快回落，因此他相信歐洲央行比美國聯儲局有更大減息空間：「我們可能會見到歐洲央行貨幣政策寬鬆力度高於市場預期，而美國聯儲局貨幣政策寬鬆力度則不及市場預期。」亞洲央行方面，賽思估計，除了泰國央行可能先於美國聯儲局便開始減息外，其他大部分央行料需要等美國聯儲局開始減息後才跟隨，這亦是聯儲局貨幣政策對亞洲帶來的投資啟示。

全球央行幣策不同步 宜分散投資

總結是次訪問時，賽思指出，全球大多數經濟體過去兩年大幅加息後，目前不少債券息率不單高於疫情前水平，更屬2008年金融海嘯以來高位，現時進行固定收益投資以鎖定高息，是不錯的投資選項，原因是有關利率料已見頂，下一步便是減息，問題只是何時開始減息而己，他表示：「既然減息周期即將來臨，對於固定收益投資來說，料會帶來增值機會。」

賽思上文按全球央行貨幣政策前景分為四大陣營，他認為，這正好顯示現時全球央行貨幣政策缺乏同步（lack of synchronization），而且分化程度之大更屬多年來未見，因此目前全球固定收益投資者應該分散投資，在構建投資組合時需要考慮不同固定收益的利率風險、流動性風險及信貸風險等等，而現時在全球固定收益投資中，經精挑細選及分散投資後，他有信心可以構建一個優質的固定收益投資組合，帶來年利率6.5%至7%回報。

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