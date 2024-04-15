稱科創金融表現佳 與傳統銀行營運有別

【明報專訊】去年3月歐美爆銀行危機，矽谷銀行英國分行受母公司拖累被監管當局接管，匯控（0005）在一個周末內拍板以1英鎊收購，現已更名為科創金融（Innovation Banking）。匯控行政總裁祈耀年表示，與傳統企業以資產為基礎不同，初創以智慧財產為基礎，銀行家需要是該科技的專家才能提供服務，而科創金融的同事正是生命科技、硬件技術等不同細分行業的專家。他續稱：「我是多方面的企業銀行家，有37年經驗，不論走入成衣製造商、地產商或科技公司都可以和他們對話，不過如果我走入生命科技公司嘗試深入交談，應該很快就會露餡。」
新客開戶數目創紀錄 擬港美添人手
祈耀年指出，科創金融的定位對匯控而言相當嶄新，相對傳統工商金融客戶都是已發展的企業，科創金融團隊對處於早期發展階段的企業、創投基金相當熟悉，在風險管理也有良好紀律。由於初創企業背後通常有創投基金通過股權融資提供資金，流動性相對充裕，它們需要銀行貸款金額不多，反而較需要外幣兌換、支付、營運資金貸款等服務，業務佔用銀行的資本相對少。
現時科創金融在英國、美國、以色列和香港皆有業務團隊，祈耀年表示業務表現強勁，去年第四季該業務的新客開戶數目創紀錄，該行會在美國和香港增聘人手，並與企業銀行團隊合作，一同服務企業和創投基金客戶。