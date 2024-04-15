匯控：若央行緩慢減息 利淨息差 祈耀年料美息下半年降 或增內地吸引力

明報記者 歐陽偉昉

祈耀年指出，市場對減息的預期過去相當波動，例如去年9月至10月曾預期會進一步加息，但及後擺動至完全相反方向，預期利率會快速下調，近日則估計是較溫和的減息幅度。現時證據顯示聯儲局或會放慢減息幅度至少於三次，不過他仍需要進一步等待和觀察。匯豐環球研究目前預期，今年聯儲局減息0.75厘，至明年再降0.75厘。

稱中國仍擁大量投資機會

利率高企亦影響外資投資內地的意欲，匯控上周在港舉辦首屆環球投資峰會，祈耀年表示跟與會者交流，皆認為中國有大量機會，明白內地正在轉型至消費和高增值生產推動的經濟模式。新冠疫情後未有太多資金流入香港和內地市場，他指投資者需要時間觀察環球利率，以及包括內地的環球經濟增長情况。

祈耀年指出，內地剛走出新冠疫情一年，仍是疫後復蘇的早期階段，不少經濟體需要超過一年才能完全復元。高息環境令企業都不太願意大額借款，投資者正在等待利率更為明確的信號，究竟是因應利率保持高位而持有現金更長時間，或因應利率下跌而將現金變為其他投資。一旦美國利率下降，利率較低市場如內地的吸引力會上升，可能會帶來資金再平衡。

若再售產 屬規模較少業務

匯控近年頻頻出售增長前景較低、與國際連繫較少的業務，財務總監艾橋智在去年中表示，該行正考慮退出12個市場。除了上周宣布出售阿根廷業務，匯控早前已公布或完成出售加拿大，以及法國、美國零售等業務。祈耀年表示，在阿根廷和加拿大的大規模業務出售後，及後有機會出售的業務是規模較少，或是只出售一部分的業務，該行會繼續檢視其資產組合，現時沒有將要出售市場的數目。

匯控去年反對分拆亞洲業務時，強調其優勢在其國際連繫，對於出售業務會否削弱國際連繫能力，祈耀年則指出售業務都是在當地沒有規模效應，或在國際銀行策略上沒重要性。他指全球有90%至95%的全球貿易、GDP和資本流向是在50個國家發生，而該行在當地都有業務。