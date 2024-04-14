報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年4月14日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
美股三大指數挫 道指兩個半月低 受累銀行股指引遜預期 分析：地緣政治增美股波動
金價創2431美元新高後倒跌
Blue Coast次輪沽出126伙
市場押注今年減息兩次概率升
喜馬拉雅再申港上市 去年純利升逾1%
德汽車工業協會反對向中國電動車加徵關稅
張宗永：深圳才是香港的真正對手
中銀人壽慈善賽跑 數十領袖參加
薛偉傑：雅芳婷「自潔免洗寢具」瞄準安老院舍
馮其十：年內基本因素仍利金價
馮其十：年內基本因素仍利金價
【明報專訊】近期全球黃金價格連創新高。內地披露的外匯儲備數據顯示，中國人民銀行正持續增持黃金。市場再次將目光聚焦至官方的瘋狂買金操作。
上 / 下一篇新聞
美股三大指數挫 道指兩個半月低 受累銀行股指引遜預期 分析：地緣政治增美股波動
金價創2431美元新高後倒跌
Blue Coast次輪沽出126伙
市場押注今年減息兩次概率升
喜馬拉雅再申港上市 去年純利升逾1%
德汽車工業協會反對向中國電動車加徵關稅
張宗永：深圳才是香港的真正對手
中銀人壽慈善賽跑 數十領袖參加
薛偉傑：雅芳婷「自潔免洗寢具」瞄準安老院舍
馮其十：年內基本因素仍利金價
美股三大指數挫 道指兩個半月低 受累銀行股指引遜預期 分析：地緣政治增美股波動
金價創2431美元新高後倒跌
Blue Coast次輪沽出126伙
市場押注今年減息兩次概率升
喜馬拉雅再申港上市 去年純利升逾1%
德汽車工業協會反對向中國電動車加徵關稅
張宗永：深圳才是香港的真正對手
中銀人壽慈善賽跑 數十領袖參加
薛偉傑：雅芳婷「自潔免洗寢具」瞄準安老院舍
prev
next