薛偉傑：雅芳婷「自潔免洗寢具」瞄準安老院舍

雅芳婷稱，研發和檢測認證工作，獲中華廠商聯合會屬下CMA檢定中心的科技商品化平台支援。CMA檢定中心表示，上述產品使用的消毒劑是季銨鹽（QAC），後者應用於醫院、餐廳、寵物的消毒及消毒濕紙巾方面，已有相當歷史。除檢測認證，它主要建議如何強化季銨鹽和布料纖維的連結力。

一年清洗一次 節省時間和水電

據悉，CMA檢定中心曾經讓感染新冠病毒的病人連續使用有關產品數日，之後未在產品上找到殘留的新冠病毒。另一個測試是讓試用者連續12個月正常使用有關產品，結果亦未有在產品上檢測到新冠病毒、流感病毒（H1-H16）、其他多種細菌、霉菌和異味等。

因此，雅芳婷集團主席許章榮對於這系列產品甚有信心，計劃向安老院和寄宿學校推介；B2C方面會針對工作繁重的家庭及獨居長者。他強調，一年才需要清洗一次，除節省時間外，連水和電也省了。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]