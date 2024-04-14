喜馬拉雅再申港上市 去年純利升逾1%

去年平均月活躍用戶3.02億個，按年增3.91%，包括約1.3億個移動用戶，約1.7億個通過物聯網及其他第三方平台收聽其音頻內容。公司指去年其移動應用程式平均月活躍用戶，內地在線音頻應用程式中排名第一，去年移動用戶共收聽約1.8萬億分鐘音頻內容，佔內地所有在線音頻平台移動用戶收聽總時長約60.5%，於內地在線音頻收入市佔率為25%。

平均月活躍用戶逾3億

收入結構方面，會員訂閱及付費點播收聽服務的訂閱收入佔最大部分，去年佔收入比例51.7%，展示廣告、品牌推廣的廣告收入佔去年收入23.1%，銷售消耗禮物及物品的直播收入去年佔18.4%，自行研發物聯網設備，文創產品等其他產品和服務收入佔6.8%。

喜馬拉雅預計，集資所得用於繼續擴大及提升內容、提升下一代技術、人工智能及大數據能力，投資營銷及品牌建設，進一步擴大用戶群及推廣「喜馬拉雅」品牌， 以及投資及收購與現有業務協同業務，形成戰略聯盟及合作關係等。

明報記者