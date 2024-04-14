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經濟

金價創2431美元新高後倒跌

【明報專訊】上周五傳出伊朗或將襲擊以色列，進一步推升避險資產，金價上周五晚上一度升穿每盎司2400美元，創下2431美元歷史新高，但收市前有獲利回吐，全日倒跌1.18%報2344美元（見圖），總結全周仍升0.64%，連升第四周。美元上升通常不利金價，但上周五美匯指數升穿106，金價仍創新高，Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff認為，只能表明市場避險需求強勁。

金價自年初至上周五累升13.63%，超過去年全年13%的升幅，雖然近期市場對美國減息預期下降，應對金價走勢不利，但金價自2月中以來走勢強勁，累升17.67%。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen認為，市場出現害怕錯失的情緒，金價將繼續走強。高盛則將年底金價預測由2300美元上調至2700美元，指當金價處於牛市時，通常會對宏觀經濟因素不太敏感。

中東局勢緊張 油價升逾0.5%

油價亦受中東局勢推升，市場擔心衝突擴大影響區內原油供應，布蘭特期油上周五曾升至每桶92.18美元，創去年10月以哈衝突爆發初期時高位，上周五收報90.21美元，升0.52%，紐約期油亦曾高見每桶87.67美元的逾5個月高位，收報85.45美元，升0.51%。

CIBC私人財富管理高級能源交易員Rebecca Babin稱，伊朗直接攻擊，增加中東地區原油供應中斷的潛在機會，帶動交易商繼續買入原油和看好期權，由於周末中東風險明顯上升，交易商不太願意在升勢下沽貨離場。

相關字詞﹕中東局勢 金價 油價 以色列 伊朗

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