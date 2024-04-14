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經濟

美股三大指數挫 道指兩個半月低 受累銀行股指引遜預期 分析：地緣政治增美股波動

【明報專訊】美國警告伊朗即將對以色列發動大規模襲擊，中東緊張局勢升溫，刺激資金避險，加上近期通脹和就業數據削弱今年減息幅度預期，以及上周五公布銀行股今年淨利息指引差過預期，拖累美股三大指數下跌，道指跌1.24%收報37,983點，見兩個半月低位，自去年11月以來再次失守90天線。分析指現時市場風險偏好下降，地緣政治因素會取代息口，成為影響美股波動的重要因素之一。

明報記者 歐陽偉昉

標指上周五收報5123點，跌1.46%，納指收報16,175點，跌1.62%。全周計算，道指跌2.37%，為去年3月銀行危機以來最大單周跌幅，標指和納指分別跌1.56%和0.45%。道指下跌主要由權重股摩根大通（美：JPM）下跌6.47%拖累，該行上周五微增今年淨利息收入指引，惟低於市場預期，過去銀行受惠聯儲局加息擴闊淨息差，不過在持續高息環境下，銀行需要增加存款利息吸收資金，影響淨利息收入。

道指全周跌2.37% 1年最大單周跌幅

同日公布業績的富國銀行（美：WFC）和花旗（美：C），以及本周公布業績的高盛（美：GS）、美銀（美：BAC）股價均報跌，Horizon Investments研究主管Mike Dickson稱，通脹預期轉壞，令企業在今季公布業績時面臨更大壓力，投資者更關注企業要有好業績。

除標指金融股行業指數跌1.44%，上周五美股其餘十個行業分類指數全線下跌，其中科技股指數跌1.64%，外電指中國內地命令電訊商在2027年前，逐步淘汰其網絡核心的外國處理器，拖累半導體股表現，英特爾（美：INTC）跌5.16%，AMD（美：AMD）跌4.23%。另外，除今年表現落後的蘋果（美：AAPL）升0.86%外，其餘今年表現理想的大型科技股下跌，Meta（美：META）跌2.15%，亞馬遜（美：AMZN）跌1.54%，Nvidia（美：NVDA）跌2.7%。

受多個不利因素影響，俗稱「恐懼指數」的波動率指數（VIX），上周五曾見19.2點，創去年10月以來新高，收報17.31點。盈透證券高級經濟師Jose Torres表示，高估值股票和投資者情緒，在地緣政治、持續通脹和油價上升影響下相當脆弱，投資者已推遲聯儲局開始減息的預期，地緣政治因素會取代聯儲局成為影響美股波動最重要因素之一。

分析：避險情緒加劇 投資者拋售美股

美國合眾銀行財富管理高級投資策略師 Rob Haworth稱，上周五市場避險情緒加劇，投資者拋售美股。美國經濟數據顯示經濟旺盛而通脹具黏性，投資者開始真正調整對利率的看法，對市場看法更審慎。

相關字詞﹕銀行股 地緣政治 減息 以色列 伊朗 美股

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