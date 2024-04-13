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經濟
2024年4月13日星期六
睇樓手冊
港股瀉373點 友邦插6%見7年低 受累美恐延遲減息 內險內房股捱沽
易方達港股通ETF 資產過低 恐清盤
內地3月出口按年跌7.5% 遜預期
首季新貸9.46萬億人幣 按年少逾萬億
港數字經濟委會提12建議助發展
14部委谷「舊換新」 補貼汽車家電
惠譽：港AA-評級不變 展望維持穩定 未受降內地展望影響 稱港財政緩衝強大
萬科融資彈性減 標普連降3級
龍湖遭標普降評級 股價挫8.6%
美團籲港開放低空 助無人機送餐
20分鐘內完成送餐
港交所：新庫存股機制6‧11生效
周大福零售值增12% 內地同店銷售跌
莎莎營業額跌4% 線下銷售返疫前45%
百勝中國擬3年斥234億回饋股東
摩通料今年淨利息收入持平 股價挫5% CEO警告全球衝突風險
英GDP連升兩月 分析料衰退結束
美匯指數升穿106 金價破2400美元新高
青衣長安邨年半來呎價首破萬元 212呎已補價售228萬 較年初「撤辣」前低位彈兩成
CCL按周回落1.5% 「撤辣」後連升3周斷纜
LP10獲大手客掃3伙 吸金逾9300萬
銷售新盤失實陳述 港置前代理認罪候判
外地回流客2.8萬租藝里坊兩房戶
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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