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經濟

香港地產

外地回流客2.8萬租藝里坊兩房戶

【明報專訊】外地回流人士和內地專才，續成租務市場的重要客源。中原高級資深分區營業經理梁志昌表示，西營盤半新盤藝里坊‧2號中高層A室，實用381方呎兩房戶，以2.8萬元租出、實用呎租73.5元，新租客為外地回流人士。業主去年1050萬元購入，租金回報約3.2厘。

內地專才1.57萬租君豪峰1房戶

鰂魚涌半新盤君豪峰，有1房戶獲內地專才承租。利嘉閣地產助理營業董事丁培鴻表示，屋苑低層D室，實用290方呎，獲內地專才以1.57萬元承租、實用呎租54元；業主2018年706萬元購入，租金回報2.7厘。

另利嘉閣分行經理劉景駿表示，東涌東環第5B座中層08室，實用378方呎1房戶，以1.4萬元獲承租、實用呎租37元；業主去年以約510萬元買入，享租金回報3.3厘。

另外，奧運站柏景灣新錄3房戶大額租賃成交，中原首席分區營業經理黃家全表示，屋苑第8座高層B室，實用864方呎，3房1套間隔，以4萬元租出、實用呎租逾46元；業主2015年以1750萬元購入，租金回報約2.7厘。

柏景灣3房租4萬 呎租46元

香港置業首席聯席董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨5期恆柏街3座低層C室，實用509方呎兩房戶，以1.8萬元租出、實用呎租35.4元，新租客為專業人士；業主2010年以約320萬元購入，租金回報約6.8厘。

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